elisa-isoardi-si-racconta:-la-fame,-i-kg-persi-e-il-futuro-in-mediaset

Elisa Isoardi, dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi, attraverso una chiacchierata con il magazine Tv Sorrisi e Canzoni, ha fatto il punto sulla sua situazione professionale. Innanzitutto la conduttrice cuneese ha spiegato che quando le è stato proposto di prendere parte al reality dei naufraghi non ci ha pensato due volte a dire di sì. La sua scelta è dipesa dal fatto che aveva bisogno di qualcosa che le “facesse battere di nuovo il cuore”, in un periodo particolare della sua carriera (si ricorda che alla piemontese non è stato affidato alcun programma in Rai, nonostante le promesse fattele a inizio stagione).

Elisa spiega poi che l’esperienza in Honduras l’ha migliorata parecchio, aiutandola ad avere più pazienza nell’affrontare le cose e a guardare agli altri senza pregiudizi, con spirito di adattamento. Capitolo peso e fame: “Pensavo peggio per la fame, ma comunque ho perso 10 kg. Soffrivo se gli altri parlavano di cibo e ricette: lasagne soprattutto, io amo i primi. Quando con le Amazzoni (Vera Gemma e Miryea Stabile ndr.) abbiamo vinto la pasta ho imparato che ha sapore anche scondita e cotta con l’acqua di mare”.

Dopo il percorso all’Isola, i rumors televisivi scommettono che per la Isoardi è pronto un contratto in Mediaset. Qualcuno ha persino parlato di un suo possibile arruolamento per la domenica pomeriggio di Canale Cinque, al posto di Barbara d’Urso, che, guardando agli ascolti, è lontana dagli ‘antichi fasti’. Altri ‘spifferi’ assicurano che per la cuneese ci sia pronto un progetto che contempla uno ‘spin-off’ di Mattino Cinque in onda nel weekend. Dunque una sorte di ‘appendice’ del talk guidato da Federica Panicucci.

Cosa c’è di vero? Elisa non si sbilancia ma ammette che vedrebbe con “molto piacere” l’idea di lavorare per una delle reti del Biscione. “A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore. Poi, sarà quel che sarà, la vita si costruisce a blocchi, uno dopo l’altro”, conclude.

Elisa Isoardi e il ritiro dall’Isola: dove sta la verità?

Ufficialmente l’ex di Matteo Salvini ha abbandonato L’Isola dei Famosi per via di un problema all’occhio che le ha impedito di proseguire il suo viaggio nel programma. Una versione non ufficiale, spifferata da Dagospia, sostiene che le cose siano andate in modo differente. Non è stato messo in dubbio che la Isoardi si sia infortunata, ma che quell’infortunio non fosse tanto grave da costringerla al ritiro. Quindi? Perché avrebbe lasciato anzitempo lo show condotto da Ilary Blasi?

Il sussurro di Dagospia insinua che Elisa, da contratto, avrebbe dovuto tassativamente partecipare a otto puntate. Dopodiché avrebbe potuto svincolarsi in qualsiasi momento. E il portale diretto da Roberto D’Agostino sostiene che sia capitato proprio questo.