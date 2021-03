Elisa Rajaa fotomodella Ballerina italiana in esclusiva su Break Magazine “Chi non danza non sa cosa succede”.

Elisa Rajaa fotomodella ballerina Italiana è una di quella rare donne che appartengo ad un linguaggio primitivo, che usa metafore organiche per esprimere le emozioni, parlando del cuore, e in generale degli organi corporei come della sede delle reazioni emotive, e poi trasferisce questi organi fuori di sè per nominare le cose del mondo, per cui la casa ha una “faccia”, il vaso una “pancia”, il villaggio una “fronte”. Con ciò il corpo e le sue parti non diventano il referente o il codice di tutti i codici, ma ciò che traduce un codice nell’altro, un sentimento in un organo, un organo in una cosa del mondo. Ecco perché la copertina di http://www.breakmagazine.it è dedicata alla danza ma in particola modo a Elisa Rajaa.La danza è il simbolo vivente di questa continua e ininterrotta traduzione, e a partire da qui possiamo incominciare a capire quel frammento gnostico che recita: “Chi non danza non sa cosa succede“.

Biografia

Elisa Murru, in arte Rajaa, nasce a Roma esattamente a Ostia, da padre sardo e da madre abruzzese. Comincia già alla tenera età di sei anni lo studio del pianoforte classico che proseguirà per altri 10 anni e della danza classica, danza moderna e flamenco per poi approdare allo studio delle danze caraibiche e di quelle orientali che diventeranno anche la sua professione. Diventa infatti una ballerina professionista, un’insegnante, una coreografa, un giudice di gara ed un tecnico federale della fits- Coni per le danze orientali.

Si esibisce in tutta Italia in teatri eventi, locali, Festival per poi spostarsi in Europa dove per anni lavora come ballerina professionista ed insegnante, specialmente in Grecia in Spagna e a Tenerife portando sia le danze arabe che quelle indiane Bollywood di cui diventa una delle poche pioniere in Italia e a Roma aprendo inoltre una prestigiosa Accademia di danze indiane bollywood con la collaborazione del prestigioso attore ballerino e coreografo internazionale indiano Sunny Singh direttamente dall’industria Bollywood di Bombay.

È inoltre una ballerina di Samba brasiliana e lavora per due prestigiose compagnie brasiliane attive in tutta Italia e oltre oltre alla danza negli anni affianca anche il lavoro come modella sfilando per vari Brand di pretaporter per sfilate di glamour, moda mare e spose. Posa come fotomodella per prestigiosi fotografi ed attualmente è diventata inoltre la testimonial e la Brand Ambassador di alcuni Marchi di abbigliamento femminile casual sportivo e bikini avendo una notevole fisicità modellata anche dal bodybuilding, attività sportiva che da poco ha integrato nella sua vita.

This slideshow requires JavaScript.