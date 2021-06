elisabetta-canalis,-balletto-‘hot’-per-il-marito.-come-ha-reagito

Elisabetta Canalis si è esibita in bikini in un balletto sensuale per Brian Perri: la reazione da parte del marito americano.

(Photo by Andrew Toth/Getty Images for Pandora)

Elisabetta Canalis si trova nella sua Sardegna assieme a suo marito, alla figlia Skyler e a Mickaela. Dopo essere stata a Milano per incontrare degli amici, l’ex velina di “Striscia La Notizia” ha scelto di recarsi ad Alghero.

La showgirl sta trascorrendo giorni sereni, all’insegna del relax e sembra molto felice. Inoltre la donna ha anche accontentato gli utenti che le hanno chiesto come ha conquistato il marito Brian Perri.

Infatti l’ex velina di “Striscia La Notizia” ha deciso di mostrare ai tanti ammiratori in che modo ci è riuscita. “A chi mi chiede come l’ho conquistato“, si legge all’interno di un video che la showgirl ha pubblicato all’interno del video che ha pubblicato nelle stories del proprio profilo Instagram.

Elisabetta Canalis, il balletto sensuale e la reazione del marito

In questo filmato si vede Elisabetta con addosso un bikini di colore giallo fluo che fa risaltare tutto il suo splendido fisico, non solo regalatole da Madre Natura, ma anche frutto della sua costanza nel fitness.

Nel video in questione l’ex velina di “Striscia La Notizia” si è esibita in un balletto sensuale intorno al marito Brian Perri con il sottofondo di musica del brano di Elettra Lamborghini, intitolato Pistolero.

A quel punto Elisabetta ha risposto anche con una didascalia che non lascia spazio a dubbi su come è riuscita a conquistare suo marito, Brian Perri. “Con la danza“, ha scritto. Nello stesso filmato ha abbracciato il chirurgo americano.

Quest’ultimo però non è sembrato accorgersi del simpatico siparietto ed ha reagito com un sorriso solo nel momento in cui la moglie lo è andata ad abbracciare.