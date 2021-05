Elisabetta Canalis e Clooney: la loro storia era tutta una farsa? | Finalmente la verità

Elisabetta Canalis è una ex velina che ha fatto furore a Striscia la notizia, è stata anche una delle numerose ex fidanzate del divo George Clooney, ma come mai lui l’ha lasciata?

Elisabetta Canalis è una showgirl di origine sarda che è stata velina di Striscia la notizia insieme a Maddalena Corvaglia nel 2002.

Oggi lei vive a Los Angeles, è sposata col medico Brian Perri e ha una stupenda bambina: Skyler Eva. Non porta rancore al bel George di cui ha un bel ricordo. Lui, invece, nel 2014, si è sposato con Amal Alamuddin appassionata avvocatessa specializzata in diritti umani con cui ha avuto due gemelli: Ella e Alexander. Chissà perché tra i due ex non ha funzionato. Ecco i dettagli.

Elisabetta Canalis e George Clooney sembravano la coppia perfetta…

Nel 2009, quando è iniziata la chiacchieratissima love story con l’affascinante divo hollywoodiano, Elisabetta Canalis affiancava il vj Carlo Pastore a Total Request Live su Mtv. La relazione con Clooney le aveva regalato nuova notorietà e anche un’aura di invidia derivata dal fatto di stare con uno degli attori del momento, famigerato scapolo d’oro che accumulava fidanzate con gran velocità.

La loro relazione è durata due anni, dal 2009 al 2011, il fatto che non sia stata longeva ha contribuito a rafforzare le voci per cui doveva sicuramente trattarsi di una farsa, che si vedessero dietro contratto. Quando erano insieme però erano davvero una bella coppia, affiatati e molto innamorati. Lei, grazie a questo flirt, aveva ottenuto anche una piccola parte nella serie tv Leverage, comparsata criticata per il suo inglese decisamente non perfetto. A ogni modo a un certo punto l’idillio finì.

I reali motivi dell’addio

Sulla loro rottura girano diverse voci. Le ultime uscite insieme risalivano alle passate cerimonie dei Golden Globe e Oscar. A mettere la parola fine senza se e senza ma fu un comunicato proveniente da Londra in cui si sottolineava che era una faccenda personale e che si richiedeva il rispetto della privacy. Loro non hanno mai fatto esplicite ammissioni, però qualcosa è trapelato comunque.

Alcune amiche di Elisabetta sostengono che lei non fosse riuscita a integrarsi col mondo di Hollywood. Inoltre una fonte a loro vicina sosteneva che l’ex velina sfruttasse la fama dell’amato per pavoneggiarsi. Poi c’era la differenza di età, all’epoca lei era trentaduenne e lui cinquantenne. Intervistata da Bruno Vespa per il libro Questo Amore l’attrice aveva dichiarato che era stato un grande amore, una storia straordinaria come un rapporto padre figlia. Smentite invece, sempre da lei, le voci sul desiderio non condiviso di matrimonio e figli, anche se questa era una delle possibili motivazioni più forti.

