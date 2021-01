elisabetta-canalis,-foto-strepitosa,-labbra-e-occhi-da-pelle-d’oca

Elisabetta Canalis strepitosa, nell’ultimo selfie gli occhi e le labbra hanno incantato i followers: visuale mozzafiato

Non smette mai di stupire Elisabetta Canalis, che sembra non dare tregua ai propri capelli. Come si evince dalle Instagram stories, l’ex velina si è recata proprio oggi dal parrucchiere, optando per una piega ondulata. Bellissima nella sua semplicità, la Canalis aveva deciso di schiarire la chioma appena qualche mese fa, abbandonando il solito castano scuro. I fan, all’epoca, si sono divisi: alcuni hanno appoggiato la scelta della modella, altri invece la preferivano mora. Elisabetta, di recente, ha pubblicato uno scatto che la ritrae con il nuovo look. Lo sguardo e le labbra della showgirl mandano i fan in estasi.

Elisabetta Canalis, nuovo look da infarto: i commenti

L’ultimo scatto postato da Elisabetta Canalis su Instagram ha raccolto migliaia di consensi. La showgirl, che qualche mese fa ha deciso di stravolgere il proprio look, si è recata proprio oggi dal parrucchiere. Nella foto, tuttavia, l’acconciatura non appare in primo piano: i capelli ondulati dell’ex velina sembrano infatti raccolti in una coda. Ad attirare le attenzioni dei fan sono invece lo sguardo magnetico e le labbra sensualissime.

La modella, che tiene in mano una macchinetta fotografica, fissa con fare seducente l’obiettivo. Il colore dei suoi occhi fa pendant con l’arancio del maglione e con le sfumature dei capelli. I fan, ammaliati dalla sua bellezza, l’hanno immediatamente sommersa di complimenti. Il post, in breve tempo, ha quasi raggiunto la soglia dei 30mila likes.

“Che meraviglia” – si complimenta un utente, estasiato dalla visione. Qualcun altro rincara la dose: “Troppo fine ed elegante così“.