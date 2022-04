Elisabetta Canalis si concede una breve vacanza dal sapore speciale, look inediti per la showgirl ma il suo fascino non cambia mai: sempre più esplosiva Cambia la forma, ma non…

L’articolo Elisabetta Canalis, il look ‘country’ seduce come sempre: l’ex velina fa sognare – FOTO proviene da Ultimaparola.com.