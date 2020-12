elisabetta-canalis-incendia-instagram:-body-nero-trasparente-per-l’ex-velina

Elisabetta Canalis manda a fuoco la fan base di Instagram con uno scatto in body nero trasparente che non lascia spazio all’immaginazione.

Nonostante siano passati ormai diversi anni da quando calcava lo studio Mediaset di Striscia la Notizia, infiammando i telespettatori con i suoi stacchetti, la notorietà di Elisabetta Canalis non è mai scemata. Tra tutte le veline che si sono viste sul bancone della striscia satirica, infatti, la splendida sarda è probabilmente quella che ha conquistato maggiormente i cuori e la fantasia degli italiani.

Il motivo di tale affezione alla Canalis non è solo da riscontrare nel fisico statuario e nella innegabile bellezza. Anche le ragazze che l’hanno preceduta e succeduta, infatti, sono molto belle. Ma allora per quale motivo Elisabetta ha colpito maggiormente il pubblico? In primo luogo perché è rimasta per più tempo di tante altre, in secondo luogo perché di lei si è continuato a parlare molto anche dopo la fine della parentesi Striscia. Prima per la sua relazione con Bobo Vieri e poi per quella con George Clooney.

Elisabetta Canalis incendia Instragram

Qualunque sia la ragione del successo tra il pubblico di Elisabetta, ancora oggi il suo profilo Instagram è uno dei più seguiti dagli italiani. La Canalis ringrazia spesso i fan per il supporto continuo ricevuto in questi anni e di tanto in tanto regala loro anche qualche piccolo cadeau. Nelle ultime ore, ad esempio, la soubrette ha pubblicato uno scatto professionale, con il quale pubblicizza la nuova linea di intimo della quale è testimonial.

Nella foto Elisabetta indossa un body nero trasparente, grazie al quale è possibile ammirare le sue perfette forme con un vedo e non vedo decisamente sensuale. Si tratta di un indumento elegante, che ne esalta il fisico ma non indugia in scoperture che risulterebbero maggiormente volgari. I fan della splendida soubrette non hanno potuto che apprezzare lo scatto ed infatti accanto ad esso si leggono una mole infinita di lusinghe e complimenti.

