elisabetta-canalis-molla-tutto-e-torna-in-italia.-che-ne-pensa-il-marito?

Elisabetta Canalis è tornata in Italia ma per quale motivo? Si tratta di lavoro o lo ha fatto per scappare dal marito? I dettagli.

Elisabetta Canalis è una showgirl ed ex velina che con la sua bellezza ha conquistato milioni di italiani e non solo. La donna è conosciuta anche all’estero dove vive con la sua famiglia.

Di origine sarda, non perde occasione di tornare in patria almeno una volta all’anno. Che sia per lavoro o in vacanza, non rinuncia alla sua terra. Ma il marito cosa ne pensa?

Elisabetta Canalis è in Italia, il marito è con lei?

Da qualche ora gira una notizia che potrebbe far impazzire il pubblico: Elisabetta Canalis tornerebbe in Italia definitivamente, la scelta arriva direttamente dalla televisione.

A quanto pare, secondo l’annuncio di Novella 2000, Elisabetta Canalis sarà la nuova conduttrice di Vite da Copertina su TV8. E’ per questo che la showgirl si trova in Italia. Ecco cosa c’è scritto sulla rivista di Roberto Alessi

La showgirl torna in pianta stabile in Italia: TV8 le ha affidato la conduzione di Vite da Copertina, programma di punta.

Sembra che per l’ex velina di Striscia la notizia sia arrivata la giusta occasione per tornare, ma si organizzerà con il marito? Per tutti questi anni è stata lei a rinunciare al lavoro per seguire il compagno a Los Angeles dove è medico. E adesso?

Per il momento non ci sono notizie al riguardo, ma ci sono buone probabilità che i due stiano per qualche mese lontani. Il lavoro chiama e la Canalis non può perdere il treno questa volta.

LEGGI ANCHE>>>Ignazio Moser la combina grossa! Il cambio è radicale, qualcuno interviene

LEGGI ANCHE>>>Elisabetta Gregoraci e Briatore, dopo il Gf Vip è cambiato tutto: l’indiscrezione

Chissà se con questo rientro in Italia porterà ad un riavvicinamento con Maddalena Corvaglia. I fan lo sperano, le due insieme hanno creato una coppia fantastica a lavoro e lontano dalle telecamere. Sarebbe un peccato continuare a litigare, è arrivato il momento di recuperare e tornare ad essere amiche.