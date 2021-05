Elisabetta Canalis, outfit on fire, on the road: bellezza inarrivabile – FOTO

La showgirl sarda incanta tutti su Instagram, con uno stile trendy, mozzafiato. Non è mai troppo tardi per sorridere

Lunga vita per la showgirl di origini sarde, Elisabetta Canalis che ha approfittato di una bella giornata di sole per mostrare la sua enorme bellezza in pubblico.

Ormai conosce a menadito il suo nuovo quartiere, nei pressi di Hollywood e di tanto in tanto si sbilancia nell’approfondire le conoscenze americane. Ultimamente l’abbiamo vista impegnarsi a fondo nelle sue consuete sedute di allenamento mattutine, con esercizi fisici e attrezzi da palestra.

Purtroppo i fan hanno riscontrato in lei, un incidente poco fortuito che l’è costato l’utilizzo del tutore all’alluce del piede sinistro. Nonostante il livido e i forti dolori avvertiti, Elisabetta ha continuato a perseguire il suo sogno, di correggersi e mantenersi in forma a tutti i costi.

E’ arrivata persino a calciare i sacchi della boxe, colpendo ostacoli di 15 kg. Dimostrando a tutti che l’impegno e la costanza possono superare tutte le avversità

La showgirl italo-americana mostra a tutti i risultati del duro allenamento

All’indomani dell’infortunio rimediato durante la sessione di allenamento in palestra, Elisabetta Canalis sembra essersi ripresa alla grande.

Ora la showgirl sarda ed ex di George Clooney ha consumato le sue ultime “cartucce” d’energia per poi dedicarsi esclusivamente al relax e godersi un pò di vita sociale, on the road. Teatro delle sue avventure di jogging, Elisabetta stavolta ha messo in risalto, i risultati del suo impegno in un clima disteso e alla moda.

Non ci sono parole, naturalmente, per descrivere la sua encomiabile bellezza, caratterizzata da un nuovo look ai capelli, semi-ondulati e ricchi di lucentezza. Lo sguardo attento dei followers, accorsi sulla sua pagina numerosi si concentra immediatamente sul suo lodevole outfit.

Maglia rossa di lana, avvinghiata in direzione delle curve sporgenti e un ventre piatto da far invidia a chiunque si trovi a passare per Melrose Avenue.

Insomma, da mamma di famiglia a ragazza “on fire”, il passo è più breve del previsto, per una Canalis sempre più giovane, nonostante il tempo scorresse senza guardar nessuno.