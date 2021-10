elisabetta-canalis,-“per-me-vige-la-regola-di-pippo-baudo-…”

Elisabetta Canalis la conosciamo tutti per essere una nota showgirl italiana la quale da diversi anni ormai vive oltreoceano insieme al marito ed alla figlia Skyler Eva. In queste settimane è tornata in Italia per degli impegni lavorativi ed è stata addirittura la conduttrice, per una puntata de Le Iene. Ad ogni modo, pare che proprio in questi giorni l’ex velina abbia rilasciato un’intervista molto interessante a Grazia. La showgirl si è aperta nel corso di questa chiacchierata ed ha parlato a 360°.

Elisabetta Canalis, la confessione sulla vicenda di Ambra Angiolini

Sembra aver confessato di essersi sentita molto vicina ad Ambra Angiolini per quanto accadutole in questi giorni. Ricordiamo che all’attrice è stato consegnato un Tapiro D’oro da parte di Striscia la notizia, per il presunto tradimento di Massimiliano Allegri. La consegna di questo tapiro pare che non sia stato visto di buon occhio da molti telespettatori ed anche amici e colleghi di Ambra. Ecco, adesso anche Elisabetta ha voluto dire la sua.

“Io come Ambra sono stata tradita”, queste le parole di Elisabetta

“Io come Ambra, sono stata tradita”. Questo quanto dichiarato dall’ex velina la quale sembra aver tanto sofferto per amore. Pare che si sia tanto immedesimata nella storia di Ambra. “In passato mi sono trovata nella posizione di Ambra, sono stata tradita anch’io. Avere il cuore a pezzi e sentirselo ricordare non è piacevole. Se guardo indietro ripenso a me con tenerezza”. Questo ancora quanto aggiunto dalla showgirl.La Canalis ha anche sottolineato come sia davvero difficile sentirsi sotto accusa e protagonista delle pagine di Gossip e confessa che in qualche modo è anche questo il motivo per cui è andata via dall’Italia. “So che cosa vuol dire essere sulle pagine dei giornali per le tue questioni private. Molte persone la vivono comunque bene, a me cambiava la giornata. Cammini per la strada, vai dal salumiere e tutti si sentono liberi di dire il loro pensiero”.

Il gossip e il lavoro nel mondo dello spettacolo, così la Canalis ha vissuto questi anni

Questo quanto aggiunto dall’ex velina la quale ha voluto anche parlare del suo lavoro e di quanto sia stata fortunata nel corso della sua vita. “Per me vige la regola di Pippo Baudo: ‘Se fai questo lavoro e sei di malumore, stai a casa’. Sei un privilegiato e per rispetto del pubblico e di chi non ha avuto questa fortuna, non puoi essere sgarbato. Ho fatto video di auguri per compleanni, battesimi, comunioni, perfino una cresima. Cerco sempre di farlo perché poi tanto, quando torno in America, non me li chiedono”.