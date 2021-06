elisabetta-canalis-torna-in-italia-in-pianta-stabile:-nuovo-progetto-in-tv

Qualche giorno fa Elisabetta Canalis è tornata in Italia. Qualcuno ha pensato che fosse un viaggio di piacere, per rivedere amici e parenti. Invece non c’è solo questo dietro il suo ritorno, perché si parla anche di un nuovo progetto televisivo. Dunque non sarà un viaggio di poche settimane, ben presto, se non già da ora, Elisabetta tornerà a vivere in Italia per qualche tempo almeno. Ha lasciato la sua casa a Los Angeles e la sua vita per fare ritorno in patria magari anche per discutere di questa nuova occasione di lavoro. Insomma, Elisabetta Canalis è pronta a tornare in tv.

La scelta di vivere a Los Angeles era dettata da una specie di tacito accordo tra marito e moglie. Vivere a distanza, con un oceano di mezzo, sarebbe stato impossibile, per cui uno dei due avrebbe dovuto rinunciare al proprio lavoro e dare precedenza al lavoro dell’altro. Per la Canalis è stata una scelta semplice, ha preferito rinunciare lei perché lo ha ritenuto giusto visto che lui è un medico. Era consapevole di ciò che stava facendo insomma, ma era stata chiara anche su un altro punto: se si fosse presentata in Italia la giusta opportunità, allora avrebbe preso il primo volo e sarebbe tornata. E così è successo.

Novella 2000 sul suo ultimo numero in edicola infatti ha reso noto che Elisabetta Canalis condurrà Vite da Copertina su TV8. Ci sarebbe un nuovo lavoro quindi dietro il ritorno in Italia, che ha mostrato sui social non nascondendo la sua enorme felicità nel riabbracciare i suoi cari. Sulla rivista diretta da Roberto Alessi, comunque, si legge:

“La showgirl torna in pianta stabile in Italia: TV8 le ha affidato la conduzione di Vite da Copertina, programma di punta”

Il programma che parla di gossip e di moda non riesce ancora a trovare una conduzione stabile. Alda D’Eusanio è stata la prima conduttrice della trasmissione. L’anno successivo è stato condotto da Eleonoire Casalegno insieme a Giovanni Ciacci. Nell’ultima stagione il timone è passato nelle mani di Rosanna Cancellieri, e a quanto pare non verrà confermata. Elisabetta Canalis a Vite da Copertina avrà più fortuna e riuscirà a restare per più di una stagione?