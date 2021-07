Elisabetta Canalis torna in tv dopo 8 anni di assenza: quale show condurrà

Dopo otto anni di ‘esilio volontario’ dalla tv italiana, Elisabetta Canalis torna alla guida di un programma. Lo rende noto Fq Magazine, ‘costola’ de Il Fatto Quotidiano, che assicura, in esclusiva, che la showgirl sarda prenderà il timone di uno storico rotocalco del piccolo schermo del Bel Paese: di che show stiamo parlando? Trattasi di Vite da Copertina, in onda su Tv8, la rete diretta da Antonella D’Errico e facente parte dell’orbita Sky.

Fq Magazine non solo informa che Elisabetta sarà in sella alla trasmissione, ma rende anche noto che sono già iniziate le registrazioni. Nella fattispecie i lavori sono cominciati ieri, mercoledì uno luglio, in uno studio rinnovato nella sede Sky di Rogoredo. Vite da Copertina, con l’ingaggio della Canalis, dimostra di voler imprimere una forte virata al futuro dello show, nato per raccontare la vita delle star dello showbiz mondiale. Dall’altro lato emerge la voglia dell’ex velina di Striscia la notizia di rimettersi in gioco con una sfida allettante.

Le prime tre edizioni sono state trasmesse con la formula della voce narrante e quindi senza alcun conduttore. Dalla quarta stagione è subentrata Alda D’Eusanio. Quindi ecco la coppia formata da Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno. Infine Rosanna Cancellieri. Adesso è il turno della rientrante Canalis. Le prime puntate con lei al timone dovrebbero essere mandate in onda da Tv8 tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.

Elisabetta Canalis assente dalla tv italiana dal 2013: la vita negli States e la voglia di rimettersi in gioco

Televisivamente è un’epoca fa: correva l’anno 2013 quando la Canalis prese la guida dell’ultimo show che la vide protagonista sul piccolo schermo. Era Zelig 1, una sorta di edizione ibrida del noto show comico. ‘Eli’ condusse con Katia Follesa e Davide Paniate. Nel 2011 invece fu sul palco più famoso d’Italia, l’Ariston, per il Festival di Sanremo, al fianco di Gianni Morandi e Belen Rodriguez.

Da anni vive in America: negli States ha incontrato il suo attuale marito, il chirurgo Brian Perri, con cui ha dato alla luce la piccola Skyler Eva.