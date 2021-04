elisabetta-gregoraci-a-jonathan-“ma-vogliamo-fare-…”-e-lui-le-risponde-a-tono

Elisabetta Gregoraci sembra abbia avuto uno scambio di battute su Instagram con Jonathan Kashanian, ovvero il noto opinionista del programma di Bianca Guaccero Detto fatto.

Scambio di battute tra Elisabetta Gregoraci e Bianca Guaccero

Il tutto avrebbe avuto inizio nel momento in cui Jonathan ha condiviso su Instagram un post attraverso il quale ha augurato un fine settimana ai suoi follower. Pare che l’opinionista facesse riferimento al fatto che da domani lunedì 26 aprile molti italiani torneranno ad essere un po’ più liberi, visto che sei regioni torneranno ad essere in zona gialla con un conseguente allentamento delle misure restrittive. Questo post sembra che sia stato letteralmente invaso da commenti e like è tra i tanti commenti sembra che non è passato inosservato quello di Elisabetta Gregoraci.

Il commento di Elisabetta Gregoraci non è passato inosservato

“Ma vogliamo fare un grande applauso alla fotografa”. Sarebbero state queste le parole scritte dalla nota showgirl che ricordiamo è reduce di un grande successo ottenuto al Grande Fratello vip. Non tutti forse sanno che Elisabetta e Jonathan in realtà sono molto amici e spesso sui social soprattutto compaiono insieme. Recentemente l’opinionista di Detto Fatto si è recato a Montecarlo per motivi lavorativi, ma questo non gli ha vietato di trascorrere del tempo insieme alla sua amica. In quell’occasione hanno condiviso sui loro rispettivi profili Instagram diverse Stories. La loro amicizia è anche testimoniata dal fatto che quando Elisabetta era chiusa nella casa del Grande Fratello Vip in molte occasioni Jonathan ha preso le sue difese. Nelle scorse ore però il noto opinionista ha voluto condividere con i suoi follower una riflessione e nella didascalia della foto in questione si leggono queste parole “‘Sempre caro mi fu quest’ermo colle…’Dai che Lunedì torniamo un po’ a respirare! Direi che ce lo meritiamo! Buon week end amici! Vi lovvo!”. Sembra proprio che Jonathan abbia fatto quella foto mentre si trovava a Montecarlo e che a scattarla sia stata proprio lei Elisabetta.

Jonathan conduce Detto Fatto, in attesa del ritorno di Bianca Guaccero positiva al Covid

Jonathan da diversi giorni sta conducendo il programma Detto Fatto, visto che Bianca è positiva al Covid. La conduttrice è intervenuta direttamente dalla sua abitazione mentre in studio è rimasto Jonathan a introdurre le varie rubriche, così come gli ospiti. Sembra che l’opinionista stia facendo proprio un buon lavoro, dimostrando anche abili qualità come conduttore.