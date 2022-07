elisabetta-gregoraci-al-centro-del-gossip:-aereo-misterioso-a-battiti-live

Battiti Live, aereo misterioso per la conduttrice: “Ricorda il 28/08 alle 18, ti amooo”

Elisabetta Gregoraci, dopo un lungo silenzio, è tornata in questi ultimi giorni in Tv alla guida del noto evento musicale in onda in prima serata su Italia 1. Si segnala però che in queste ultime ore la showgirl non ha fatto parlare per il suo lavoro. Cos’è successo? Durante le prove dell’ultima tappa dello show musicale a Trani è passato in cielo un aereo per lei spedito da qualcuno che ha preferito non rivelare la sua identità (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo): “Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo…” Per ora lei non ha commentato l’accaduto.

Elisabetta Gregoraci riceve un aereo da un ammiratore segreto: chi sarà?

Ovviamente sui social sono state fatte innumerevoli ipotesi su chi potrebbe aver mandato questo aereo alla popolare conduttrice, la quale non ha nascosto che da qua alla fine di Battiti Live ci saranno diverse sorprese per gli spettatori a casa. Non è dato saperlo, ma il portale Isa e Chia ha subito segnalato che poco dopo la comparsa nei cieli di Trani di questo messaggio misterioso il suo noto ex fidanzato Francesco Bettuzzi ha pubblicato un curioso post su instagram. Di cosa si tratta? In pratica quest’ultimo ha condiviso sul suo profilo instagram un video di un aereo che sorvola i cieli. Sicuramente una coincidenza un po’ sospetta. Potrebbe essere stato il suo ex ad aver avuto questa iniziativa decisamente romantica?

Anticipazioni Battiti Live, domani seconda tappa su Italia 1: la scaletta

In attesa di scoprire qualcosa di più di questo aereo misterioso, si ricorda che domani sera su Italia 1 andrà in onda una nuova puntata dello show musicale estivo condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri con la partecipazione straordinaria di Mariasole Pollio (la puntata è stata già registrata settimane fa). Ci saranno ovviamente tantissimi cantanti che si esibiranno, tra i quali Alessandra Amoroso, Achille Lauro, Sangiovanni, Pinguini Tattici Nucleari e Coez. Ci sarà anche uno dei finalisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Alex. Proprio quest’ultimo, poco prima di salire sul palco, ha dichiarato a Mariasole Pollio che il più bel ricordo vissuto in questi ultimi mesi è stato il suo ingresso nel talent show condotto e prodotto da Maria De Filippi.

L’articolo Elisabetta Gregoraci al centro del gossip: aereo misterioso a Battiti Live sembra essere il primo su LaNostraTv.