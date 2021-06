Elisabetta Gregoraci al Festival di Sanremo 2022? È successo proprio in queste ore

Elisabetta Gregoraci al Festival di Sanremo 2022? È successo proprio in queste ultime ore: le parole della conduttrice calabrese.

È finalmente arrivato il momento che Elisabetta Gregoraci attendeva da tempo. Nel corso di una sua recentissima intervista a Domenica In, la conduttrice calabrese aveva annunciato un’estate ricca di impegni. E, in effetti, è stato proprio così. A distanza di qualche ora dall’uscita di “Annozero”, il singolo musicale con Alan Palmieri, l’ex concorrente del GF Vip ha inaugurato la nuova edizione di “Battiti Live”. Proprio ieri sera, Venerdì 25 Giugno, ad Otranto, la splendida Gregoraci è stata la colonna portante di un primo ed imperdibile appuntamento.

Dopo l’esperienza al GF Vip, si sono letteralmente aperte le porte per la splendida Elisabetta Gregoraci. Confermata alla conduzione di “Battiti Live” ed ideatrice di un brand tutto suo, la conduttrice sta vivendo un periodo davvero magico dal punto di vista professionale. E se questo momento dovesse continuare fino a farla arrivare sul palco del Festival di Sanremo 2022? Vi piacerebbe come idea? A noi, si! Però, capiamo cosa ne pensa la diretta interessata!

Festival di Sanremo 2022, arriva Elisabetta Gregoraci?

È appena iniziata la nuova stagione di “Battiti Live”, eppure Elisabetta Gregoraci ha già conquistato. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo. A darcene ampia testimonianza e conferma, infatti, sono i numerosi tweet giunti a favore della conduttrice calabrese nel corso del primo appuntamento dell’evento musicale tenuto ad Otranto. Con indosso un delizioso abito rosa, l’ex concorrente del GF Vip non soltanto ha impressionato il suo pubblico per la sua immensa bellezza, ma anche per le sue potenzialità.

“Conduce, balla, canta, autoironica, è bella da paura, mai altezzosa ed umile”, è proprio questo uno dei tanti tweet arrivato durante “Battiti Live 2021”. Insomma, tutte caratteristiche che non possono assolutamente passare inosservate. E se proprio queste la porterebbero sul palco del Festival di Sanremo 2022?

Avete mai pensato ad Elisabetta Gregoraci al Festival di Sanremo? A noi, diciamoci la verità, come idea piacerebbe davvero tantissimo. La diretta interessata, però, che ne pensa? “Conduttori di Sanremo? Betta says ‘why not’?”, dice la conduttrice in una delle sue ultimissime Instagram Stories.

Cosa ci dite, invece, voi? Vi piacerebbe come idea?