elisabetta-gregoraci-al-veleno-contro-alan-palmieri,-lui-sul-palco-di-battiti-la-mette-in-imbarazzo-e-lei-gli-risponde-a-tono,-cala-il-gelo

Elisabetta Gregoraci sta conducendo, come da un po’ di anni il Festival estivo, Battiti Live 2021, che va in onda dalla splendida Otranto. “Battiti è ormai alla 19esima edizione e andrà in onda per 5 serate su Italia1. Il programma ha come cornice il Castello Aragonese di Otranto.

Elisabetta Gregoraci, che ultimamente, dopo essere stata all’interno della casa del grande fratello vip è stata al centro del gossip per i suoi presunti flirt, sul palco dei Battiti è bellissima e perfettamente a suo agio. Ma durante l’ultima puntata, il suo collega, il co-conduttore e direttore artistico Alan Palmieri l’ha messa molto in imbarazzo e lei non solo gli ha risposto a tono ma tra le righe lo ha “minacciato” che subirà lo stesso trattamento che lui ha riservato a lei. Vediamo cosa è accaduto.

Alan Palmieri fa una battuta a Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci nell’ultima edizione de Il grande fratello vip è stata una delle concorrenti che ha fatto molto parlare di sé non solo per la storia all’interno della casa con Pierpaolo Petrelli, storia che in realtà non è mai decollata, ma anche per tutte le voci che sono girate sul suo conto, alcune anche poco carine, che l’hanno messa abbastanza in difficoltà.

Infatti, mentre lei era all’interno della casa le sono stati attributi doversi flirt, tra questi quello con Mr.Rain, perché mentre lei era nella casa sorvolò nei cieli un aereo con la scritta “Sei l’epicentro del mio terremoto”, frase di un testo del rapper Mr.Rain, pseudonimo di Mattia Balardi.

E allora, mentre sul palco di Battiti, la Gregoraci lo stava per presentare, il collega Alain Palmieri, ridendosela di gusto, le ha detto: “C’è stato un po’ di gossip tempo fa… dai ne approfittiamo per chiarire le cose”.

Certo questa uscita la Gregoraci non l’ha affatto apprezzata tanto che gli ha risposto a tono.

La reazione della Gregoraci

Elisabetta Gregoraci non ha affatto apprezzato questa battuta né si è minimamente divertita e gli ha risposto nei denti così: “Visto che hai tirato fuori questa cosa diciamola… io sono una sua fan e amo le sue canzoni. Ho solo detto questo all’interno del Grande Fratello Vip, ma è successa l’apoteosi. Mi dispiace per lui”.

A quel punto Palmieri ha detto, per provare a farla calmare un po’ perché lei era visibilmente irritata: “Infatti ne avevamo parlato nel backstage” ma lei ancora abbastanza nervosa, per tutta risposta , co una minaccia velata gli ha detto: “Bene, visto che l’hai tirata fuori, chi la fa l’aspetti”.