Elisabetta Gregoraci nelle ultime ore ha vissuto un momento davvero drammatico: al suo rientro in casa ha trovato un ladro che rubava, ecco cosa è successo.

E’ successo in queste ore a casa di Elisabetta Gregoraci

Attimi di terrore ha vissuto nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello VIP si è ritrovata un ladro in casa: è stato un pomeriggio davvero duro e solo pochi minuti fa è riuscita a raccontare quanto accaduto. Con alcune Instagram story la Gregoraci ha raccontato di aver avuto sangue freddo per rincorrere il ladro una volta beccato: Nathan, inoltre, ha avuto la prontezza di chiamare subito la polizia. Il racconto ha messo i brividi ai fan: per fortuna stanno tutti bene. Ecco nel dettaglio le parole di Elisabetta.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Elisabetta Gregoraci, attimi di terrore: “Ho trovato un ladro in casa”, il racconto drammatico

Attimi di terrore in casa Gregoraci. Questo pomeriggio di 21 giugno l’ex concorrente del GF VIP si mostra visibilmente scossa. Era andata a prendere Nathan a scuola quando, al suo rientro, ha beccato un ladro che rubava in casa. L’abitazione pare sia quella di Monte Carlo. Elisabetta Gregoraci ha raccontato attraverso le sue IG story di aver inseguito il ladro il quale, fortunatamente, è stato beccato dalla polizia. Ora si ritroverebbe in carcere. A chiamare subito il numero d’emergenza è stato Nathan, il figlio dell’ex gieffina.

“Oggi sono andata a prendere Nathan a scuola e mi sono trovata un ladro in casa. È stata una giornata abbastanza movimentata e difficile. Ci siamo spaventati tutti. Non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro e a fare dei video. Grazie a Dio il ladro è stato catturato, è stato arrestato. Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia” ha raccontato.

Leggi anche Da Amici a Battiti Live: sarà con Elisabetta Gregoraci questa estate

La Gregoraci ha poi proseguito il racconto: “Purtroppo il primo incontro con il ladro l’ha avuto la mia tata. Ha cominciato a tirarle calci, ad aggredirla. Grazie a Dio sta bene ma ci siamo molto spaventati. Quindi Nathan ha chiamato subito la polizia che è arrivata dopo pochi minuti. Ho inseguito il ladro urlando e l’ho messo all’angolo. Il ladro ora è in prigione dove è giusto che sia. È stata una giornata dove siamo tutti un po’ scombussolati, ma adesso ve lo posso raccontare con il sorriso perché grazie a Dio stiamo tutti bene e tutto è passato”.