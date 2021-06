Elisabetta Gregoraci derubata, terrore con il ladro in casa: come è finita

Un racconto scioccante sconvolge i followers della showgirl, ed Elisabetta Gregoraci in persona, molto scossa, svela quel che le è accaduto.

Momenti di terrore per la ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha ricevuto la visita di un ladro in casa sua. In quell’istante Elisabetta Gregoraci stava tornando nella sua abitazione di Monte Carlo assieme al figlio Nathan Falco, di 11 anni.

Elisabetta Gregoraci Foto da Instagram

È lei stessa a raccontare tutto quanto su Instagram, facendo sapere ai suoi followers quanta paura l’abbia colta. In una storia social infatti la 41enne di Soverato parla della paurosa vicenda.

La sua voce cozza con tutti i post che ne costellano il profilo social, ricco di immagini di lei in pose sensuali, e spesso sorridente. Questa volta Elisabetta Gregoraci è atterrita e si concede anche qualche lacrima.

All’interno della casa c’era anche la tata che bada a Nathan Falco:

Il ladro l’ha picchiata a pugni e calci anche se lei non ha rimediato gravi conseguenze e sta tutto sommato bene. Resta però tanta paura

Leggi anche –> Aurora Ramazzotti inattaccabile. L’ultima confessione la rende invincibile

“Nathan ha salvato me e la tata”

E subito dopo lei dice di come istintivamente si sia messa all’inseguimento del malvivente, cercando anche di riprenderlo con il telefonino. Alla fine la calabrese dice anche che il ladro è finito in manette.

Ed anche Nathan Falco ha fatto la sua parte, provvedendo subito ad avvertire telefonicamente la polizia. Ci è voluto pochissimo affinché degli agenti arrivassero nell’abitazione di Elisabetta Gregoraci ed acciuffassero il delinquente.

L’ho inseguito mettendolo all’angolo, poi i poliziotti gli hanno messo le manette. Adesso è in carcere e quello è il suo posto

Leggi anche –> Diletta Leotta, c’è il processo: dopo l’incidente la giornalista non perdona

Leggi anche –> Enrico Montesano, la stoccata sui vaccini diventa virale: la replica dell’AVIS

Qualche ora dopo l’accaduto, la Gregoraci ha poi elogiato pubblicamente suo figlio, chiamandolo “eroe” e dicendo che ha protetto la mamma e la tata.

Tra loro vige un rapporto bellissimo, come del resto avviene sempre tra una madre ed i suoi bambini. E tanti sono i messaggi di affetto e di conforto che Elisabetta ha ricevuto ed ancora continua a ricevere da parte dei suoi ammiratori.