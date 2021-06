elisabetta-gregoraci-dopo-il-tentato-furto-scrive-una-dolce-dedica-al-figlio-nathan-falco

Sono state ore dense e ricche di tensione per Elisabetta Gregoraci che ha sventato un furto nella sua abitazione, grazie anche all’aiuto di suo figlio Nathan Falco. La showgirl ha raccontato tutta la vicenda su Insatgram, dichiarando che il ragazzo non ha esitato un attimo a prodigarsi per aiutare la mamma, non appena ha avvertito che potesse imbattersi in un pericolo. L’ex gieffina a tarda notte ha pubblicato uno scatto in cui si vede suo figlio intendo a dormire e lei che gli stringe la mano, accompagnando il tutto con una dedica dolcissima.

La dedica a Nathan Falco

“Giornata pesante per noi…faccio fatica ad addormentarmi..siamo tutti un po’ scombussolati e stiamo un po’ così” scrive la showgirl su Instagram, sintetizzando una giornata intensa che l’ha messa a dura prova, ma che è riuscita a superare facendosi forza; poi aggiunge rivolgendosi a Nathan Falco steso al suo fianco: “Ma tu finalmente ti sei addormentato..risposa mio piccolo eroe..la tua mamma ti proteggerà sempre con tutte le sue forze e tu sei il mio piccolo eroe. Notte”. Una vera e propria dedica che la showgirl scrive a suo figlio, sottolineando il suo coraggio nonostante la sua giovanissima età.

Il racconto del tentato furto

Elisabetta Gregoraci ha raccontato su Instagram come è riuscita a far arrestare il ladro che, dopo essere andata a prendere suo figlio a scuola, si è ritrovata in casa. Ad imbattersi nel malvivente per prima è stata la sua tata che è stata anche aggredita, ma come riferito dall’ex gieffina attualmente sta bene. “Non so con quale freddezza sono riuscita a fare dei video e Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia” racconta la Gregoraci, ancora visibilmente agitata dall’accaduto. “Ci siamo molto spaventati” ha rivelato raccontando quei momenti di panico che hanno messo a dura prova la sua tempra, ma che è riuscita a superare e affrontare con grande coraggio e forza d’animo.