Elisabetta Gregoraci, è arrivato il momento tanto atteso: accadrà tra pochissimi giorni

Elisabetta Gregoraci, finalmente è arrivato il momento tanto atteso: l’annuncio è appena arrivato, accadrà tra pochissimi giorni.

Elisabetta Gregoraci, è arrivato il momento tanto atteso. Fonte Foto: Instagram

Era il momento che più attendevamo quest’estate. E, finalmente, è arrivato. Una notizia davvero fantastica, vi assicuriamo. E che, senza alcun dubbio, manderà in estasi tutti i sostenitori della bellissima Elisabetta Gregoraci. Perché? Beh, la risposta è davvero semplicissima: la conduttrice calabrese è pronta a ritornare sul piccolo schermo. L’annuncio è stato dato qualche ora fa. E, vi assicuriamo, in un vero e proprio batter baleno, non soltanto ha fatto il giro del web, ma ha anche fatto impazzire di gioia tutti i suoi ammiratori. Anche perché, come dicevamo precedentemente, questo è un appuntamento che aspettavamo con ansia.

A questo punto, però, ci chiediamo: di che cosa stiamo parlando esattamente? Qual è la fantastica notizia che è stata annunciata qualche ora fa su Instagram e che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto impazzire tutti di gioia? Siete proprio curiosi di saperlo? Siete nell’articolo giusto!

Elisabetta Gregoraci, è arrivato il momento attesissimo: finalmente!

Nel corso di una sua recentissima intervista a Domenica In, Elisabetta Gregoraci l’aveva preannunciato: questa sarebbe stata un’estate davvero speciale. Perché? La risposta è davvero semplice: la conduttrice calabrese avrebbe preso parte ad un progetto lavorativo che la entusiasma tantissimo. Ebbene. Tra pochissimi giorni, finalmente, potremmo assistere al frutto di tanti giorni di lavoro. Di cosa parliamo, però? La risposta è semplicissima. Facciamo riferimento a “Battiti Live”. Avete letto proprio bene, si! Dopo le registrazioni delle scorse settimane, Elisabetta Gregoraci e il suo compagno Alan, col quale ha debuttato anche nel mondo della musica col singolo “Annozero”, sarà nuovamente sul piccolo schermo con il famosissimo programma di musica.

A questo punto, però, ci chiediamo: quando andrà in onda la nuova edizione di Battiti Live. Se, come dicevamo, le registrazioni sono avvenute nel corso delle settimane scorse, quando verranno mandate su Italia Uno. Ebbene. Finalmente, è arrivato il momento tanto atteso. A partire dal 13 Luiglio, quindi, sarà possibile non soltanto assistere alla bellezza della Gregoraci, ma anche ballare a ritmo di sana e pura musica.

Fonte Foto: Instagram

Noi non vediamo l’ora che arrivi il 13 Luglio per ballare e divertirci. Voi?