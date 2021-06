Elisabetta Gregoraci e Briatore, dopo il Gf Vip è cambiato tutto: l’indiscrezione

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore stanno ancora insieme? Dopo il Grande Fratello Vip le cose tra loro sono cambiate, il motivo.

Elisabetta Gregoraci è stata la protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La sua è stata una presenza importante all’interno della casa nonostante non sia arrivata in finale. Infatti, la donna è uscita prima per tornare da suo figlio non finendo il gioco.

Durante il programma però si è parlato a lungo di lei, prima per la storia di Pierpaolo Pretelli e poi per il suo ex marito Flavio Briatore. Sono molti a chiedersi quale sia il rapporto con il padre di suo figlio e noi oggi ve lo spiegheremo.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: il loro rapporto

La conduttrice ha affermato più volte di avere un rapporto speciale con il padre di suo figlio e di volergli molto bene, nonostante la loro storia d’amore sia finita da anni.

I due trascorrono molto tempo insieme, lo fanno per il loro bambino. Ma sarà solo questo il motivo? La Gregoraci ne ha parlato in un’intervista al settimanale Chi dove ha spiegato che

In realtà con Flavio ho sempre avuto un buon rapporto. Abbiamo litigato per stupidaggini, possiamo discutere ma poi ci ritroviamo. E qualche mese lontano da casa ha fatto bene perché abbiamo sentito la mancanza l’uno dell’altra e ci ha fatto ritrovare.

Non si sbilancia più di tanto e continua a ribadire di essere single, anzi afferma che

Il mio cuore batte per mio figlio. Il giorno in cui mi fidanzerò sarà pubblico. Ho sempre dietro i paparazzi, se mi baciassi con qualcuno avreste già le foto.

C’è chi non crede alle sue parole e pensa che ci sia qualcun altro nella sua vita e chi invece pensa che Elisabetta e Flavio stiano insieme ma non lo rendano pubblico. E voi cosa ne pensate al riguardo?