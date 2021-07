elisabetta-gregoraci-e-flavio-briatore,-nuovo-colpo-di-scena:-“io-e-lui…”

Flavio ed Elisabetta

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme?

Nel nuovo numero del magazine DiPiù è contenuta una lunga intervista ad Elisabetta Gregoraci, attualmente impegnata con la conduzione di Battiti Live 2021. “Voglio ancora bene a Flavio Briatore”, sono queste le parole inaspettate della soubrette calabrese che hanno lasciato tutti senza parole.

“Io e Flavio Briatore ci vogliamo bene”, ha continuato la 41enne parlando col giornalista del noto periodico. La donna qualche mese fa ha partecipato al Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini dove è stata al centro dell’attenzione mediatica e soprattutto dei pettegolezzi per l’amicizia speciale avuta con l’ex Velino Pierpaolo Pretelli.

Che poi come tutti ben sanno quest’ultimo si è fidanzato in Casa con Giulia Salemi. “Io e Flavio restiamo una famiglia”, ha rimarcato la madre di Nathan Falco, mettendo in ordine i suoi sentimenti. Le sue parole fanno confondere i fan che si chiedono se sia innamorata ancora dell’imprenditore. La cosa certa è che è che la showgirl è in cerca dell’uomo giusto. “Lo sto ancora cercando. Voglio sentire le farfalle nello stomaco”, ha asserito l’ex gieffina alla rivista.

L’ex gieffina parla del suo futuro professionale in tv

Intervistata dal settimanale DiPiù, dopo il capitolo vita privata, Elisabetta Gregoraci ha parlato anche del suo futuro sul piccolo schermo. “Ci sono progetti e proposte lavorative”, ha riferito la soubrette calabrese che da settimana sta registrando le puntate di Battiti Live in onda poi su Italia 1.

Dopo il successo al Grande Fratello Vip5 cosa bolle in pentola per la 41enne? Per il momento, non si sa ancora nulla a riguardo. Nel frattempo, l’ex moglie di Falvio Briatore si sta godendo il bel momento di popolarità e l’affetto di tutti coloro che l’apprezzano e le vogliono bene. A settembre, però, potrebbero arrivare nuovi progetti che per il momento sono top secret.

Elisabetta Gregoraci mette al primo posto la famiglia

Ovviamente Elisabetta Gregoraci vorrebbe anche una persona al fianco che la ami. Se arriverebbe sarebbe una bella sorpresa per la 41enne calabrese. Il punto di partenza della donna, però, resterà sempre la sua famiglia con il figlio Nathan Falco e il suo ex marito Flavio Briatore.

Un modello di famiglia che, nonostante le difficolta e le varie avversità li riescono a superare tutti uniti. E a tal proposito l’ex gieffina all’interno della casa più spiata d’Italia l’ha sempre ribadito.