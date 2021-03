elisabetta-gregoraci-e-flavio-briatore-si-ritrovano-per-il-compleanno-di-nathan

Alla fine la famiglia risolve tutto. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono ritrovati per il compleanno di Nathan Falco, che nelle scorse ore ha compiuto 11 anni, festeggiando a casa con pochi amici, davanti a una imponente torta di compleanno che certifica la sua fede milanista. I dissapori a distanza dei mesi scorsi tra l’imprenditore e la showgirl, emersi durante la partecipazione di quest’ultima al Grande Fratello Vip, sembrano ampiamente superati, o messi quantomeno in stand by proprio in nome dell’affetto per il figlio, che in questi anni è sempre stato un punto fermo che ha garantito la vicinanza tra i due.

Davanti a questi appuntamenti sembrano dunque contare poco i dissensi, le divisioni e gli screzi che hanno caratterizzato il loro rapporto a distanza negli ultimi mesi del 2020. A distanza per forza di cose, vista la permanenza di Elisabetta Gregoraci nella casa del Casa del Grande Fratello Vip. Proprio lì erano sorti alcuni screzi in seguito alle voci relative a un presunto contratto che avrebbe legato i due, ipotesi ampiamente smentita da Gregoraci.

Al termine dell’esperienza al GFVip, che Elisabetta Gregoraci aveva lasciato a inizio dicembre per tornare dal figlio Nathan Falco, Flavio Briatore si era detto molto felice della sua scelta. Una decisione che aveva fatto felice l’imprenditore che, intervistato da Libero, dichiarava di avere apprezzato il gesto della ex moglie di lasciare la Casa, nonostante l’ondata di affetto che il pubblico le avesse riversato addosso, per trascorrere le feste di Natale in famiglia. È un legame ancora forte quello che unisce Flavio a Elisabetta, sebbene Briatore non parli di amore: “Ora tra me e lei c’è un rapporto di affetto e dobbiamo solo lavorare insieme per il bene di nostro figlio. Sono contento che lei sia uscita dalla Casa del GF e lo abbia fatto per passare le vacanze con Nathan, da grande mamma qual è”.