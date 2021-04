Elisabetta Gregoraci: è stata con Briatore per soldi? | La sua risposta è da applausi

Elisabetta Gregoraci è una showgirl molto conosciuta che di recente ha partecipato al Grande Fratello Vip. Ha sempre dovuto difendersi da accuse pesanti per la sua storia con Flavio Briatore. Ecco cosa ha detto a Domenica In.

Elisabetta Gregoraci è una nota showgirl e conduttrice italiana che di recente ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip abbandonando la casa dopo 3 mesi.

Proprio mentre si trovava sotto i vigili occhi del Grande Fratello VIP si è scambiata qualche effusione con Pierpaolo Pretelli, ma tra i due non c’è stato seguito. Ovviamente la showgirl è stata bersagliata da sempre per la sua storia con il noto imprenditore, Flavio Briatore. Ieri ospite di Mara Venier ha risposto una volta per tutte alle critiche ricevute negli anni.

Elisabetta Gregoraci: cosa è successo con Briatore

L’ex modella ha avuto modo di condividere alcuni particolari della sua storia d’amore con Briatore con le compagne gieffine. I due si sono incontrati nel 2005, in un disco pub a Milano. Lei si trovava nel capoluogo lombardo per registrare una trasmissione per la Rai. Lì è scoccata la scintilla che li ha portati a vivere una storia stupenda.

A separarli c’erano ben 44 anni di età, ma loro non se ne curavano e tra red carpet, viaggi ed eventi sono convolati a nozze il 14 giugno del 2008. Il matrimonio, avvenuto in Santo Spirito in Sassia, vicino al Vaticano, era stato da sogno. Lei aveva indossato un abito lungo a sirena di Cavalli e le foto delle nozze erano state riportate anche su varie testate estere. Su di loro infatti c’era sempre stata grandissima attenzione da parte del gossip.

Nel 2010 la loro bella storia ha dato vita al piccolo Nathan Falco, bimbo desiderato moltissimo da entrambi. Purtroppo però nel 2017 la coppia è scoppiata poco prima di Natale. Lei poi è rimasta a vivere a Montecarlo col figlio, con un assegno di mantenimento, mentre non si conosce la cifra esatta dell’accordo e le specifiche. La questione economica però è ritornata spesso a tormentare Elisabetta, soprattutto per il fatto che lei all’epoca fosse una giovane showgirl e lui un imprenditore milionario.

“Non mi sono sposata solo per i soldi”

Ospite ieri a Domenica In di Mara Venier ha ricordato che prima del matrimonio c’era chi le diceva che la sua storia sarebbe durata solo 6 mesi e che si sposava solo per stare bene economicamente. Purtroppo questi sospetti l’hanno seguita ancora a lungo, fino a oggi, perfino dopo la fine di una relazione durata 13 anni e con un figlio avuto insieme al suo ex. Prima di dire sì però lei ha ribadito che ci aveva pensato bene, anche in virtù della giovane età, per non commettere il passo sbagliato.

LEGGI ANCHE—-> Milva è morta per il Covid? | La figlia dice la verità

LEGGI ANCHE—-> Isabella Ricci: il suo lavoro è davvero stravagante| Ecco cosa fa la dama di Uomini e Donne

“Che due p***e” ha esclamato la showgirl, aggiungendo che una volta lei ci rimaneva male quando le persone diffondevano queste malignità, ma che adesso che ha dimostrato che le sue intenzioni erano molto serie e comprendevano anche l’idea di crescere insieme una famiglia, non deve dimostrare niente a nessuno. La prova è anche il fatto che lei e il suo ex marito siano ancora in ottimi rapporti per il bene del figlio ancora bambino.

L’articolo Elisabetta Gregoraci: è stata con Briatore per soldi? | La sua risposta è da applausi proviene da Political24.