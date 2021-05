Elisabetta Gregoraci, fidanzata con Stefano Coletti già dal Gf Vip infatti …

Elisabetta Gregoraci sembra essere finita ancora una volta al centro del gossip, dopo tanti mesi. Come sappiamo, Elisabetta ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello vip e sembra che sia stata una delle protagoniste principali del reality e per questo di lei se ne è parlato abbondantemente. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo, la showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore sembra essere tornata al centro del gossip e non solo. Sembrerebbe che in questi giorni si sia parlato di un possibile fidanzamento della Gregoraci con il pilota Stefano Coletti. Qualcosa però non torna ed i telespettatori e fan, oltre che il popolo del Web, che dà sempre sono piuttosto attenti anche ai dettagli, hanno notato qualcosa che non va. Ma di cosa si tratta?

Elisabetta Gregoraci non sarebbe single

Ricorderete come al Grande Fratello vip Elisabetta Gregoraci abbia detto di essere single. E’ stato proprio quando Elisabetta si trovava all’interno del reality, che già fuori ci vociferava su una possibile frequentazione di Elisabetta con il pilota. Venuta alla luce questa indiscrezione, Elisabetta sembra avesse smentito la notizia, ma nel frattempo continuavano ad arrivare per lei degli aerei molto romantici e soprattutto molto misteriosi.

Aerei enigmatici e romantici, il mittente era Stefano Coletti?

” Sei l’epicentro del mio terremoto”. E’ questa ad esempio una delle frasi molto romantiche che è stata trasportata da un aereo che ha sorvolato la casa del Grande Fratello nel mese di ottobre quando Elisabetta si trovava all’interno della casa più spiata d’Italia. Fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che questa frase è tatuata sull’avambraccio di Stefano Coletti ed è una frase contenuta in una canzone di Mr Rain.

Cosa c’è di vero in questa storia tra la Gregoraci e il pilota?

Ricorderete anche come Elisabetta Gregoraci spesso all’interno della casa facesse il gesto dei battiti sul cuore, che la showgirl ha sempre sostenuto fossero per i suoi familiari più stretti, ma che in realtà potrebbero essere stati da sempre dedicati al suo fidanzato. Insomma, tutto ciò farebbe pensare che effettivamente Elisabetta Gregoraci sia fidanzata ad oggi con Stefano Coletti e che questa storia in realtà vada avanti da diverso tempo. Non c’è nulla di ufficiale e quindi al momento risulta soltanto un’ d’iscrizione. I conti però a molti non tornano e sicuramente la quarantenne calabrese non potrà ancora nascondere questa relazione per tanto tempo se effettivamente così fosse.