“elisabetta-gregoraci-finisce-in-tribunale”:-la-diatriba-con-la-sua-ex-agenzia

AGGIORNAMENTO: Elisabetta Gregoraci ha smentito la notizia riportata da Dagospia con una lunga lettera. Trovato il testo integrale più in basso.

Guai in vista per Elisabetta Gregoraci. La concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip potrebbe essere trascinata in una causa legale. Il motivo? Come svelato da Dagospia, la showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore non avrebbe pagato nessuna fattura al gruppo LaPresse, dopo più di tre anni di collaborazione. Fino a qualche tempo fa la Gregoraci faceva parte della scuderia LaPresse Management di Marco Durante, stessa agenzia di cui era membro anche Barbara d’Urso che ha lasciato dopo l’ingresso di Belen Rodriguez (Coincidenze?). Secondo il portale, dopo un’offerta a stralcio giudicata ridicola, l’agenzia avrebbe deciso di portare davanti a un giudice la sua ex assistita.

Nelle ultime settimane le sono stati attribuiti diversi flirt e presunte storie, rigorosamente smentite in prima persona sui social dalla stessa, per non parlare di una lite con Antonella Fiordelisi. Di recente, infatti, era tornata al centro del gossip per la presunta storia d’amore con Stefano Coletti. Il pilota ha condiviso sui suoi social una serie di immagini dove annunciava la relazione con l’ex gieffina. La notizia ha fatto il giro del web. Stando agli ultimi rumors, la ragione di questo allontanamento potrebbe avere a che fare con Briatore, il suo ex marito.

Dopo la pubblicazione degli scatti di Stefano, si era parlato di un nuovo amore. Intanto Elisabetta ha fatto sapere di essere single e di non avere nessun fidanzato accanto a lei. Il settimanale Nuovo, però, sostiene che Flavio Briatore possa essere stato il motore che avrebbe spinto Elisabetta Gregoraci a mettere la parola fine al suo ultimo flirt con il 32enne.

Lettera smentita di Elisabetta Gregoraci

Caro D’Agostino, quanto da te pubblicato sui miei rapporti con la Presse contiene notizie non vere e gravemente lesive della mia immagine. In primo luogo il mio rapporto professionale con LaPresse si è esaurito formalmente fin dal settembre 2019. Successivamente vi è stata esclusivamente una ulteriore collaborazione relativa alla mia partecipazione al GF Vip 2020 che non è mai stata oggetto di contestazione di sorta. Ciò nonostante La Presse pretende ora arbitrariamente il pagamento di somme che non le sono dovute.

I miei legali sono da tempo in contatto con i legali de La Presse al fine di individuare una soluzione condivisa che ponga fine ad ogni reciproca contestazione e ti segnalo che questa era stata recentemente concordata tra i legali e si aspettava soltanto la firma delle parti. Ora La Presse, nonostante avesse condiviso l’accordo, pretende di cambiare il contenuto dell’accordo ed anche di sfruttare il tuo sito in maniera strumentale per screditarmi ed utilizzarlo quale indebito strumento di pressione.

Anche l’asserzione secondo cui sarebbe stata fatta una offerta ridicola non corrisponde al vero, cosi come falsa è la notizia che La Presse abbia dato inizio ad una causa nei miei confronti visto che le cose erano state definite con reciproca soddisfazione.

Ti informo infine che qualche settimana fa il dr Durante ha voluto incontrarmi per chiedermi di tornare con la sua agenzia, richiesta che ho cortesemente ma fermamente rifiutato. Dunque, come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato ma ci si azzecca quasi sempre .

È chiaro che a fronte di affermazioni gravemente denigratorie nei miei confronti mi riservo di valutare qualsiasi misura e rimedio a tutela della mia immagine e del mio nome.

Elisabetta Gregoraci torna in tv: confermata al timone di Battiti Live su Italia 1

Per il terzo anno consecutivo Elisabetta Gregoraci sarà al timone di Battiti Live. Lo spettacolo musicale andrà in onda da metà luglio in prima serata su Italia 1, ma anche su Mediaset Extra e Italia 2. Accanto a lei ci sarebbe Alan Palmieri, direttore artistico della manifestazione. Lo scorso anno Battiti Live aveva fatto registrare una copertura totale di 21,5 milioni di telespettatori e una media dell’8% di share.

Elisabetta Gregoraci ha un legame speciale con gli spettacoli musicali. Il 30 maggio scorso è stata arruolata tra la giuria degli adulti della 63esima edizione de Lo Zecchino d’Oro.