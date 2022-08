Elisabetta Gregoraci ha trovato un nuovo amore? È l’ex di Roberta Morise

Roberta Morise: il suo ex insieme alla sua collega? L’ultimo gossip

Domani sera Elisabetta Gregoraci tornerà in prima serata su Italia 1 alla conduzione di una nuova puntata di Battiti Live al fianco di Alan Palmieri. In queste ultime ore però ha fatto molto discutere per un altro motivo. Di cosa si tratta? In pratica il magazine Di Più ha rivelato di essere venuto a conoscenza che la popolare conduttrice pare abbia iniziato a frequentare Giulio Fratini, il quale altro non è che l’ex fidanzato dalle sua collega. Secondo le indiscrezioni raccolte dal popolare settimanale edito da Cairo Editore i due sarebbero stati sorpresi più volte insieme al Twiga (il lido di proprietà dell’ex marito di lei, Flavio Briatore).

Elisabetta Gregoraci, chi è la sua presunta nuova fiamma? L’indiscrezione

In tanti si staranno chiedendo chi è Giulio Fratini. Quest’ultimo, oltre ad essere stato insieme per diverso tempo con Roberta Morise, è anche un noto imprenditore fiorentino che gestisce molte aziende, tra cui la Rifle (società di abbigliamento fondata da suo nonno). L’uomo è nato nel 1992 ed ha circa 11 anni meno rispetto alla conduttrice di Battiti Live, che è tornata recentemente a parlare della sua esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini. Fratini in passato ha anche avuto un breve flirt con Raffaella Fico. Si segnala inoltre che pochi giorni fa la fanpage instagram Very Inutil People ha pubblicato su instagram un video in cui proprio la Gregoraci e l’imprenditore sono stati sorpresi insieme a chiacchierare del più e del meno. In questo video i due sono sembrati essere particolarmente affiatati.

Giulio Fratini e la conduttrice di Battiti Live insieme? Il rumor

Il magazine Di Più ha anche contattato amici vicini ad Elisabetta Gregoraci. Tuttavia questi ulitimi non hanno confermato o smentito che la conduttrice abbia iniziato a frequentare l’imprenditore toscano, limitandosi a dire che al momento è estremamente felice:

“Avrebbe rivelato agli amici più stretti: ‘È proprio un bel momento per me, sto bene, benissimo. Anzi: sono felice…’”

E chissà se è stato proprio lui ad essere riuscito a farle tornare il sorriso. Tra l’altro pare che quest’ultimo abbia iniziato a seguire su instagram anche il figlio della presentatrice, che ha avuto con Flavio Briatore.

