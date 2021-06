Elisabetta Gregoraci, il giorno più brutto della sua vita: “Lo odio”

La showgirl, Elisabetta Gregoraci, ricorda il giorno più brutto della sua vita: “Lo odio”, ecco cosa è successo e come mai è così triste per lei.

Elisabetta Gregoraci è una conduttrice e showgirl italiana. Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo quando viene eletta Miss Calabria, in seguito inizia a lavorare come modella sfilando per diversi brand e capi. Fa anche qualche apparizione in serie tv e film al cinema.

Come conduttrice ha presentato: Made in Sud, Battiti Live, Buona Domenica. Nel 2020/2021 è risalita alla ribalta grazie alla partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip, anche se ha abbandonato la casa anticipatamente, dopo tre mesi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2006 conosce Flavio Briatore, i due si sposano nel 2008. Dalla coppia nasce Nathan Falco Briatore nel 2010. Infine, nel 2017, firmano la separazione consensuale. Attualmente non è ben chiaro se la showgirl sia fidanzata oppure no.

Elisabetta Gregoraci, ecco il triste ricordo del 29 giugno.

Il 29 giugno 2011 morì la madre di Elisabetta Gregoraci, si chiamava Melina. La causa della morte fu un tumore al seno contro cui la donna aveva combattuto per be 14 anni. Per questo motivo, quel giorno, è molto triste per la presentatrice e per ricordarla ha pubblicato una sua foto nelle storie di Instagram.

In seguito alla foto, ha scritto questo:

“Odio questo giorno maledetto che ti ha portato via da me”, ha scritto Elisabetta pubblicando una foto della madre, “Odio questo numero. Dovunque tu sia, sappi che mi manchi. Sempre tanto, ogni giorno di più. Ti amo, mamma”.

La showgirl calabrese, durante la sua recente partecipazione al Grande Fratello Vip, ha più volte ricordato sua madre raccontando vari episodi e la sua storia. Elisabetta e sua sorella Marzia, erano molto giovani quando la madre si ammalò e hanno cercato di stargli vicino il più possibile.