Elisabetta Gregoraci, il papà di Pierpaolo Pretelli le scrive un messaggio sui social e il web si rivolta, “vergognati”

Elisabetta Gregoraci, in questi giorni, sta conducendo da Otranto, Battiti live 2021 e sta continuando così la sua carriera dopo la parentesi, come concorrente, nella casa del grande fratello vip. Quel ruolo le è costato parecchio perché, dopo la sua uscita, ci sono state tante insinuazioni sul suo conto e tante notizie sono circolate su sue storie attuali e del passato, vere o presunte. In tanti hanno parlato e certamente tutto questo gossip non le avrà di certo fatto piacere considerando che ha un bambino di circa dieci anni, Nathan Falco avuto dal matrimonio con Flavio Briatore a cui, in un modo o nell’altro, deve rendere conto.

All’epoca della sua partecipazione nella casa più spiata d’Italia si disse che Briatore aveva dovuto portare in vacanza il bambino fuori dall‘Italia perchè giravano troppe voci sulla mamma e i compagni di scuola avevano anche iniziato a prenderlo in giro. I diretti interessati smentirono categoricamente questa notizia e Briatore spiegò che aveva deciso di far allontanare il bambino solo perchè era senza la mamma e se lui fosse partito per lavoro sarebbe rimasto anche senza il papà.

Il papà di Pierpaolo Pretelli scrive un post a Elisabetta Gregoraci

All’interno della casa del grande fratello pareva stesse per nascere una storia tra la Gregoraci e l’ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Petrelli, storia molto caldeggiata dai genitori di lui ma mai decollata. Quando poi la Gregoraci uscì dalla casa e iniziò la storia d’amore tra Pierpaolo e Giulia Salemi, i genitori di Pierpaolo rimasero molto delusi e di questo atteggiamento la Salemi ha anche molto sofferto. I genitori di Petrelli non hanno mai dimenticato la Gregoraci e qualche giorno fa il papà di Pierpaolo, Bruno le ha scritto un post sui social dopo aver visto la Gregoraci a Battiti live 2021: “Complimenti per tutto da me e Margherita”.

La reazione del popolo del web

Dopo che il papà di Pierpaolo Pretelli ha scritto questo messaggio e ha fatto partecipe anche la moglie Margherita, il web è insorto e Bruno ha immediatamente cancellato il messaggio ma in tanti avevano già fatto lo screenshot e tantissimi sono stati i commenti di rimprovero per questo atteggiamento molto irrispettoso nei confronti della fidanzata del figlio, Giulia Salemi. Il popolo del web ha scritto messaggi del tipo: “La nostra indignazione è per la mancanza di rispetto nei confronti di Giulia. Fanno post per quella complimentandosi quando Giulia non la seguono nemmeno su Instagram? Ma che gente è? Cosa gli avrà fatto di male questa ragazza?” o, anche: “Mancanze di rispetto continue verso questa ragazza che non ha mai fatto male a nessuno, non ho parole per descrivere lo schifo che provo”.