elisabetta-gregoraci,-il-suo-ex-la-denuncia:-«bugiarda,-mi-ha-calunniato»

Elisabetta Gregoraci, durante la sua permanenza nella casa del GF Vip 5, è stata duramente attaccata dal suo ex, Mino Magli. Quest’ultimo ha confessato che la ex di Briatore si prendeva spesso gioco di lui, insinuando che stesse con il noto imprenditore solamente per una questione finanziaria che l’avrebbe comunque portata al successo. Uscendo dal reality, Elisabetta Gregoraci ha querelato Mino Magli che però ha deciso di rispondere…

Elisabetta Gregoraci denunciata da Mino Magli

Elisabetta Gregoraci ha sostenuto che Magli sia solamente in cerca di visibilità e per questo voglia infangare il suo nome. In tutta questa baraonda, però, l’ex della showgirl ha pubblicato il suo libro dal titolo L’Idiota Romantico (potete acquistarlo cliccando QUI) presentandolo ufficialmente lo scorso sabato all’Hotel American Palace di Roma. Nel suo manoscritto, Mino Magli racconta tutte le peripezie a cui si è prestato per riconquistare il cuore di Elisabetta Gregoraci; ecco le sue parole:

Per la prima volta in vita mia ho levato ogni maschera, ogni pudore, e ho deciso di raccontarmi con sincerità, senza badare troppo a quello che gli altri avrebbero potuto pensare.

I nomi all’interno del libro sono stati cambiati e la protagonista, Isabella, ricorda moltissimo Elisabetta. Ma la Gregoraci come prenderà l’uscita di un romanzo che indirettamente parla di lei? Mino Magli ha risposto:

Non ho idea di come reagisca Elisabetta Gregoraci e sono curioso di vedere cosa farà. Io ho comunque dato mandato al mio avvocato di denunciare la Gregoraci per aver detto sul mio conto parole false e calunniose. Ha affermato che mi facevo pagare dai paparazzi per farmi fotografare con lei, ha detto che ero un amico del padre e lei mi conosceva appena. Insomma, mi ha dipinto come un cialtrone e un bugiardo, e voglio un tribunale mi restituisca l’onore. Non chiedo soldi, non mi interessano, voglio che mi si chieda scusa.

Poi, su “Isabella”, sempre Magli dice:

Isabella è una donna più giovane di me di 20 anni, conosciuta, inaspettatamente, nel corso di uno shooting fotografico per un mio catalogo. Era concentrata sulla carriera, aspirava all’agiatezza, ad emergere, quello veniva prima di tutto. La nostra è stata una relazione “tira e molla” all’insegna del divertimento, anche della passione, ma poco chiara, da parte sua, fin da principio. Mi ha lasciato tanta amarezza.

Ma se l’obiettivo di Magli è solamente quello di ricevere delle scuse da Elisabetta Gregoraci, perché non chiederle direttamente senza passare per vie legali o addirittura letterarie? Non sappiamo esattamente come siano andate le cose fra la showgirl e il suo ex compagno, ma una cosa è certa: Mino Magli sta provando in tutti i modi a trarre vantaggio da questa situazione. Se le sue dichiarazioni sono vere come sostiene, perché non far uscire questi gossip molto prima, magari proprio negli anni in cui Elisabetta Gregoraci faceva coppia fissa con Briatore? Insomma, qui gatta ci cova!