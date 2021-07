Elisabetta Gregoraci in imbarazzo con Pretelli a Battiti Live: ecco cosa è successo

Tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli c’è ancora qualcosa? Battiti live ne è la prova, ecco cosa è successo in una delle serate.

Elisabetta Gregoraci ha appena terminato le riprese di Battiti Live in onda prossimamente sul piccolo schermo. E’ già la seconda edizione che conduce insieme al direttore artistico Alan Palmieri.

Quest’anno però qualcosa è andato storto, a quanto pare c’entrerebbe un ex concorrente della casa del Grande fratello vip nonché compagno della presentatrice. Avete capito di chi stiamo parlando?

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: fuori da Battiti live, il motivo

La pietra dello scandalo è stato Pierpaolo Pretelli che sarebbe dovuto essere uno degli ospiti della trasmissione estiva ma a quanto pare non ha partecipato all’evento musicale.

Anche se per molti il motivo risiede in Elisabetta, in realtà l’ex velino di Striscia la notizia ha affermato che

Se andrò a presentare il brano a Battiti Live? No, diciamo che sono stato proposto, ma non è andata bene. Credo che chi viene dalla tv paghi uno scotto. Si tratta di un pregiudizio che c’è nel mondo della musica. Lavorerò per andarci l’anno prossimo.

Secondo le sue parole, il brano da lui presentato non è piaciuto agli autori. Riguardo a chi ancora crede che tra lui e la Gregoraci possa esserci qualcosa, l’ex gieffino risponde che

Volevo dirvi che dopo tanti mesi e dopo tutto quello che di bello io e Giulia stiamo vivendo, c’è qualcuno che pensa di cambiare tutto questo? Con un fotomontaggio poi, mettendomi o pensando di mettermi in difficoltà?

Insomma per i gregorelli è tutto finito, sembra che si sia spenta anche la minima speranza che tra i due si possa riaccendere la passione. Pierpaolo è innamorato della sua Giulia e la Gregoraci, dal canto suo, rivela di stare a cercare il suo principe azzurro. Per il momento però si dedica al lavoro e si gode suo figlio.