elisabetta-gregoraci-in-sardegna-incontra-pierpaolo-pretelli-e-giulia-salemi-e-…

Sono trascorsi ormai diversi mesi da quando su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Un’edizione storica durata diversi mesi e nel corso della quale grandi protagonisti sono stati Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I tre, che hanno dato vita ad uno dei più discussi triangoli del Grande Fratello, si sono incontrati recentemente alla festa di compleanno di Gianluca Vacchi. Ma, com’è andato l’incontro?

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al GF Vip

Per diverse settimane nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip si è molto parlato di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo ha infatti fin da subito mostrato e dichiarato di essere attratto dalla nota showgirl e nonostante il rifiuto di quest’ultima tra i due è comunque nata un’amicizia definita speciale. Ad un certo punto però qualcosa tra i due si è rotto, soprattutto in seguito all’ingresso di Giulia Salemi nella casa più spiata d’Italia. Proprio tra Pierpaolo e Giulia poco alla volta si è creato un rapporto particolare tanto che i due hanno deciso di fidanzarsi e ancora oggi, a distanza di mesi dalla fine del reality show, vivono felici il loro amore lontani dalle telecamere. I rapporti tra Pierpaolo, Elisabetta e Giulia non sono ottimi ed è per tale motivo che il loro incontro avvenuto poche sere fa in Sardegna sta facendo molto discutere.

L’incontro in Sardegna

Pierpaolo, Giulia ed Elisabetta si sono incontrati poche sere fa a Porto Cervo in occasione del compleanno di Gianluca Vacchi. Una festa super lussuosa alla quale Giulia ha partecipato, insieme al fidanzato, essendo amica del festeggiato e alla quale era presente anche Elisabetta Gregoraci in compagnia dell’ex marito Flavio Briatore con il quale sembrerebbe aver ritrovato una certa affinità. Ma, cosa è successo tra i tre? In realtà non è possibile saperlo in quanto non vi sono delle immagini, e quindi foto o video, che mostrano un’interazione tra di loro. Giulia e Pierpaolo hanno condiviso sui social diversi video della serata mostrandosi felici, innamorati e divertiti. Elisabetta invece si è mostrata più riservata e sul suo profilo Instagram ha condiviso solamente un video.

Il video che fa discutere

Nelle ultime ore sta però circolando sul web un video nel quale si intravede Elisabetta Gregoraci in compagnia di altre persone che con molta attenzione osserva in lontananza qualcuno oppure a qualcosa. Molti utenti hanno espresso la propria opinione affermando che probabilmente l’ex gieffina stesse guardando proprio Pierpaolo e Giulia. E addirittura vi è stato chi avrebbe notato in lei gli occhi lucidi.