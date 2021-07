elisabetta-gregoraci-lancia-la-bomba-su-briatore:-“avrei-dovuto-capirlo-subito”

Periodo d’oro per la bella Gregoraci, in onda con Battiti Live. Sembra non avere un momento di respiro. La sua mente è però altrove

Elisabetta Gregoraci con il figlio Nathan Falco e Flavio Briatore (Instagram)

La bella showgirl di Soverato è presa da mille impegni in questi giorni, in particolare con la conduzione di Battiti Live, la manifestazione canora organizzata da Radio Norba e trasmessa su Italia 1.

Dopo la partecipazione al Gf Vip 5 le sue quotazioni sono in rialzo e i marchi fanno a gara per averla come testimonial. Elisabetta Gregoraci, d’altronde, è in forma strepitosa, come si intuisce dai numerosi scatti postati sul suo profilo Instagram.

All’interno della Casa si è fatta notare non solo per la sua notevole bellezza ma anche per aver destato l’interesse dell’ex velino e modello Pierpaolo Pretelli. Il ragazzo l’ha corteggiata in ogni modo ma senza successo, lei è rimasta enigmatica e ferma sulla sua decisione di non causare imbarazzo al figlio Nathan Falco che l’attendeva impaziente a casa.

Poi tutto si è aggiustato, e il bel lucano si è innamorato della nuova inquilina Giulia Salemi, con la quale è oggi felicemente fidanzato, mentre Elisabetta è tornata dal figlio che le mancava terribilmente.

Le indiscrezioni sulla sua vita privata sono continuate, parlando di un suo rifiuto dovuto a un compagno misterioso che l’aspettava in realtà a Montecarlo da tempo. Nulla di più sbagliato, da quanto risulta dall’ultima intervista rilasciata dalla calabrese.

Gregoraci: “Continuiamo a volerci molto bene”

Recentemente la soubrette è stata intervistata dal settimanale DiPiù e ha raccontato come sta vivendo questo ritrovato successo e se c’è qualcuno che le fa battere il cuore attualmente.

Alla domanda se avesse finalmente trovato il principe azzurro ha così risposto: “Lo sto ancora cercando. Voglio sentire le farfalle nello stomaco”.

Ha quindi ribadito che per lei la famiglia è fondamentale e che non potrebbe farne a meno: “Io e Flavio restiamo una famiglia” ha sottolineato Elisabetta.

“Voglio ancora bene a Flavio Briatore”, ha quindi concluso, lasciando a dir poco senza parole l’intervistatore. Che il sentimento tra i due non si sia del tutto spento? Chissà.