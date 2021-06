elisabetta-gregoraci,-lo-sguardo-fa-sognare.-pose-piccanti-e-zoom-birichini

Elisabetta Gregoraci non perde occasione di mostrare al pubblico la sua bellezza. Per i fan è unica e non c’è nessuno che possa batterla.

Elisabetta Gregoraci è pronta per la conduzione della nuova edizione di Battiti live. Dopo il successo dell’anno scorso non vede l’ora di tornare con tante novità per il suo pubblico.

Il Grande Fratello Vip l’ha fatta conoscere ancora di più dai suoi fan che la adorano e la seguono ovunque, in un’intervista per Chi è stata lei stessa a dichiarare che

Quando ho accettato pensavo di essere già conosciuta dal pubblico per il mio lavoro in tv e al cinema, non pensavo che sarebbe cambiato molto, invece c’è stato un effetto pazzesco, mi sento molto amata. Da dicembre da quando sono uscita dalla casa ricevo qualsiasi tipo di regalo, dai biscotti alle tazze personalizzate, e poi mi scrivono che gli sono scoppiata nel cuore, che rallegro le loro giornate.

Elisabetta Gregoraci: in bianco è celestiale – FOTO

Ha appena pubblicato una foto che ha già fatto il giro del web. Elisabetta Gregoraci è seguita da quasi due milioni di follower che non perdono occasione di lasciarle un commento o un like.

Una serie di scatti rimarcano ancora una volta la sua bellezza. Con una camicia bianca e uno sguardo rivolto verso l’orizzonte mostra tutte le sue qualità e ne ha da vendere. Come didascalia scrive che

Lasciate che i vostri occhi parlino sempre con il cuore .Oggi con i miei gioielli Kidult, bellissimi ed emozionali: un vero must-have per l’estate!

In questo periodo è impegnata in una campagna pubblicitaria, prima di tornare sul piccolo schermo con Battiti live.

I fan non vedono l’ora di vederla e di ammirarla anche in televisione, il Grande Fratello è stato per lei un toccasana ed ora manca solo una cosa nella sua vita: l’amore. Almeno così sembra.