elisabetta-gregoraci-pronta-per-battiti-live-e-per-sostituire-la-d’urso

Elisabetta Gregoraci è nuovamente al centro di voci di corridoio, questa volta però non per questioni sentimentali bensì lavorative.

Da settembre dello scorso anno la quantità di rumor usciti sul conto di Elisabetta Gregoraci è da guinness dei primati. La showgirl ha subito un vero e proprio attacco mediatico da persone che hanno fatto parte del suo passato e che hanno messo in dubbio il suo rapporto con l’ex marito Flavio Briatore e la sua onestà. Nonostante gli attacchi, Elisabetta ha preferito non rispondere direttamente alle accuse, preferendo piuttosto che il caos mediatico si sgonfiasse da solo.

Conclusa la parentesi la Grande Fratello Vip, però, ha deciso di staccare dal mondo della televisione e di prendersi una pausa anche dall’Italia. Per le vacanze natalizie si è spostata Dubai per stare in compagnia dell’ex marito e del figlio Nathan Falco. La macchina del gossip non si è fermata nemmeno in quel caso, visto che la prolungata vacanza negli Emirati Arabi ha riportato in auge voci su un possibile ritorno di fiamma con l’imprenditore piemontese.

Le smentite di Elisabetta su Briatore e le presunte relazioni

Tornata in Italia ha concesso un’intervista a Verissimo nella quale ha chiarito che con l’ex marito c’è semplicemente un rapporto d’amicizia e che se passano tanto tempo insieme è solo per il bene del figlio. Insomma non ci sarebbero chance per un ritorno di fiamma e, sebbene la diverte leggere simili notizie, preferirebbe che venisse messo un punto definitivo alla questione.

Un punto l’ha messo direttamente lei poco tempo fa quando si parlava diffusamente di una presunta relazione sentimentale con Coletti. Stanca delle voci di corridoio e delle reazioni della gente sul web, la Gregoraci ci ha tenuto a precisare che è ancora alla ricerca del grande amore e che quando sarà convinta di averlo trovato sarà lei la prima a comunicarlo. Insomma anche in questo caso ha fatto capire di non voler celare nulla e di essere pronta a condividere con pubblico e media le informazioni, il resto che circola in rete è solamente aria fritta.

Elisabetta Gregoraci al posto di Barbara D’Urso a Domenica Live?

Concluse le ipotesi sulla sua vita sentimentale, le voci di corridoio sulla bella Elisabetta sono tornate insistenti in queste ore per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Secondo il settimanale ‘Diva e Donna‘, infatti, Mediaset avrebbe intenzione di proporle la conduzione di Domenica Live. Attualmente la Gregoraci conduce per Mediaset ‘Battiti Live’, festival musicale itinerante che comincerà entro qualche settimana. Il successo del programma e la consapevolezza dell’enorme seguito di cui gode, potrebbero essere gli elementi che hanno spinto la rete a puntare su di lei.

Come sappiamo, Barbara D’Urso al momento è rimasta alla conduzione del solo Pomeriggio Cinque e sembra che le verrà affidato un secondo programma di cui però al momento non si conosce nulla. Sappiamo dunque che non è stata confermata per Domenica Live e da quando è certo che la conduttrice campana non sarà più al timone i rumor sulla sostituta si susseguono senza soluzione di continuità. In queste settimane si è parlato spesso di Elisa Isoardi e qualcuno ha ventilato l’ipotesi di un ritorno di Lorella Cuccarini. Nessuna di queste voci, però, è stata confermata e dunque anche quella di un’investitura della Gregoraci potrebbe avere un fondo di verità.