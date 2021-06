elisabetta-gregoraci-ricorda-mamma-melina,-morta-10-anni-fa:-“odio-questo-giorno-maledetto”

Elisabetta Gregoraci ricorda mamma Melina, scomparsa 10 anni fa a causa di un tumore al seno. La morte risale al 29 giugno 2011. La donna combatteva contro un cancro diagnosticatole 14 anni prima. A sostenerla sono state le figlie Elisabetta e Marzia che oggi la ricordano, ancora addolorate per quella perdita incolmabile.

Elisabetta Gregoraci: “Mi manchi, mamma”

“Odio questo giorno maledetto che ti ha portato via da me”, ha scritto Elisabetta pubblicando una foto della madre, “Odio questo numero. Dovunque tu sia, sappi che mi manchi. Sempre tanto, ogni giorno di più. Ti amo, mamma”. Elisabetta era diventata a sua volta mamma da un anno del piccolo Nathan Falco quando mamma Melina è scomparsa. La donna aveva fatto in tempo ad assistere al matrimonio tra la figlia e Flavio Briatore e alla nascita del suo nipotino.

Il ricordo di Marzia Gregoraci

Anche Marzia Gregoraci, sorella di Elisabetta, ha voluto ricordarla in occasione del decennale dalla scomparsa. “Tu la mia fonte d’ispirazione, tu la mia guida, tu la mia forza e la ragione di ogni cosa. Manchi mamma, ma sono sicura che tu stai bene e vegli su di noi. 10 anni senza te ma sempre con te”, ha scritto Marzia condividendo una foto della madre scattata diversi anni fa. Elisabetta e Marzia hanno più volte parlato pubblicamente del legame con mamma Melina che non si è mai spezzato. Erano entrambe giovanissime quando la donna si è ammalata, hanno fatto tutto quello che potevano per aiutarla a guarire. Elisabetta ne ha parlato più volte in occasione della partecipazione al GF Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini che le ha regalato nuovo successo. Ma anche Instagram resta un modo per ricordare la mamma scomparsa. Ogni anno, il 4 marzo, giorno del compleanno di Melina, le figlie le dedicano un pensiero affinché, ovunque sia, le arrivi forte il loro affetto.