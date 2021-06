Confermata alla conduzione di Battiti Live insieme a Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci tornerà in tv a metà Luglio nel frattempo è impegnata nella registrazione del popolare programma di musica in tour per le varie città italiane. Sull’account Instagram dell’ex moglie di Briatore è possibile ammirare alcuni scatti della prima puntata dello show, ma soprattutto apprezzare la bellissima Elisabetta che per l’occasione ha scelto un outfit fuxia che mette in risalto tutte le sue forme.

Elisabetta-Gregoraci-solonotizie24

Elisabetta Gregoraci: “Buongiorno Puglia!”

Dopo la recente esperienza al GFVIP dove ha fatto molto parlare di lei per la sua vicinanza a Pierpaolo Petrelli, esperienza che la showgirl ha accettato di fare per mettersi in discussione, Elisabetta è tornata al suo lavoro ma soprattutto ad accudire il figlio Nathan Falco e secondo alcuni rumors anche l’ex marito Flavio Briatore da cui non si è mai allontanata in modo definitivo. La Gregoraci oggi è una donna matura e indipendente ma soprattutto sensuale e affascinante e i suoi scatti Instagram lo confermano.

Nei giorni scorsi Elisabetta ha postato uno scatto dove appare coperta solo da un pareo, l’immagine sembra risalire a qualche anno fa e ritrae Elisabetta in tutta la sua bellezza. “Buongiorno Puglia 🍂” questa la didascalia che accompagna il post e che in poco tempo ha fatto impazzire i fans entusiasti di tanta bellezza e del fatto che la showgirl ami condividerla. “Buongiorno splendore ❤️❤️” ha scritto un utente palesemente fan dell’ex gieffina. E ancora: “Buongiorno e bentornata in Puglia amore ❤️❤️❤️ sei sempre la benvenuta qui!!”

Elisabetta Gregoraci Fonte Instagram

Elisabetta Gregoraci cantante a sorpresa a Battiti Live

Tra i tanti progetti d‘Elisabetta Gregoraci anche quello come cantante, la showgirl ha presentato durante la prima puntata di Battiti Live la sua canzone Anno Zero realizzata insieme al co- conduttore Alan Palmieri, un ritmo reggaeton tutto da cantare e ballare durante la bella stagione.

La Gregoraci ha rivelato che la canzone è nata per caso, gli eventi l’hanno portata in studio di registrazione senza capire come: “Diciamo che mi sono ritrovata in un studio di registrazione di Roma senza neanche sapere proprio tutto del progetto ma ormai ci fidiamo l’uno dell’altro. E poi abbiamo una cosa in comune: l’entusiasmo per le novità.”