elisabetta-gregoraci,-scintille-con-flavio-briatore.-scoop-sul-ritorno-di-fiamma

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sempre più vicini. Il nuovo gossip

Aveva fatto sognare lo scorso autunno con il rapporto speciale nato con Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip, ora Elisabetta Gregoraci ha archiviato l’amicizia con l’ex velino di Striscia, felicemente impegnato con Giulia Salemi, e si sta godendo l’estate, il figlio e la compagnia degli affetti. Tra questi affetti un posto speciale è occupato proprio dall’ex Flavio Briatore che non ha mai nascosto di tenere molto alla mamma di suo figlio Nathan Falco. In questa calda estate 2021 i due ex si sono mostrati insieme su Instagram, una foto mostrata dall’imprenditore ha fatto urlare a un possibile ritorno di fiamma. Sulle pagine nel numero in uscita del settimanale Oggi si leggono nuove indiscrezioni sulla coppia e sul loro incontro a Capri: “Lei vestita di bianco aveva l’aria sognante. E si sono pure tenuti per mano. Da queste scintille è nato il gossip dell’estate: un ritorno di fiamma tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci“.



Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore torneranno insieme? L’indiscrezione

Sul noto settimanale su citato si parla di un riavvicinamento evidente, consumato sotto gli occhi di tutti, tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ospiti a Capri di un evento Unicef. La coppia sembrava tornata ai tempi d’oro in cui a legarli c’era il matrimonio e in queste settimane sta facendo parlare molto di se. Sul settimanale si parla di un affetto profondo che lega Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci che va oltre al figlio Nathan.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ancora intimi: arriva la svolta per la coppia?

“Che il 2021 segni una nuova svolta per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore?”. Si è concluso così l’articolo del settimanale Oggi riferito alla conduttrice di Battiti Live e all’imprenditore che in queste settimane stanno facendo sognare chi vorrebbe vederli di nuovi insieme. Ci sarà il tanto atteso ritorno di fiamma tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci? Intanto la presentatrice è apparsa carica prima del ritorno in tv.

