elisabetta-gregoraci-sulla-presunta-lite-con-la-fiordelisi:-“povera-italia”

Elisabetta Gregoraci dopo le polemiche sulla presunta lite con Antonella Fiordelisi sbotta: “Povera Italia”

Nella tarda serata di ieri è circolata sul web un’indiscrezione inerente a una presunta lite tra Antonella Fiordelisi e Elisabetta Gregoraci. In base a queste voci di corridoio le due sembra abbiano avuto un durissimo scontro nel dietro le quinte di una famosa trasmissione di Canale 5 in cui entrambe sono state ospiti (la puntata deve ancora andare in onda). Il motivo di questo scontro? Pare che l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo abbia messo un po’ troppi like alle foto di Flavio Briatore su instagram infastidendo non poco Elisabetta Gregoraci, che avrebbe deciso di affrontarla. In queste ore una ragazza ha voluto scrivere su instagram a Elisabetta Gregoraci per farle sapere di essere assai delusa dal modo in cui si sarebbe comportata con la ragazza: “Perchè l’hai umiliata?” E a quel punto la conduttrice è subito sbottata asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Ma come ti permetti a dire certe cose? Povera Italia…”

Elisabetta Gregoraci su tutte le furie: “Sei sicura di quello che scrivi?”

Elisabetta Gregoraci è però un vero e proprio fiume in piena. La donna, sempre in questo suo post in cui ha rigettato al mittente le accuse mosse nei suoi confronti da una ragazza per via di questa presunta lite con Antonella Fiordelisi nel dietro le quinte di una trasmissione di Canale 5, ha anche colto la palla al balzo per domandarle di essere sicura di ciò che ha scritto pensando con tutta probabilità che abbia dato giudizi un po’ troppo superficiali: “Scusa? Ma tu sei sicura di quello che stai scrivendo?” Come saranno andate davvero le cose tra Antonella Fiordelisi e Elisabetta Gregoraci, sulla quale ha espresso la sua opinione Maurizio Costanzo?

Antonella Fiordelisi si sfoga sui social dopo la presunta lite con Elisabetta Gregoraci: “La stimavo”

In queste ultime ore Antonella Fiordelisi si è sfogata su instagram dopo la presunta lite con Elisabetta Gregoraci. Difatti la ragazza, visibilmente sconvolta per tutto ciò che è successo, non ha potuto far altro che dire di essere davvero delusa dagli atteggiamenti avuti nei suoi confronti da una donna che ha preferito non svelare la sua identità (Elisabetta Gregoraci?):

“Ho subìto violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro…”

Quale sarà la verità?