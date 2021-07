elisabetta-gregoraci,-tommaso-stanzani-e-le-parole-su-di-lei-che-nessuno-si-aspettava-“-quando-lei-comincia-a-parlare-…”

Abbiamo visto Elisabetta Gregoraci protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello vip dove ha sicuramente avuto un grande successo. È stata da sempre al centro del gossip e sotto i riflettori, anche per via della sua relazione con il noto imprenditore e manager Flavio Briatore, dal quale ha avuto anche un figlio. Insomma, Elisabetta in tutti questi anni è sicuramente riuscita a costruirsi la sua fortuna è ed è una delle showgirl e conduttrici più apprezzate della televisione italiana.

Elisabetta Gregoraci sul palco di Battiti Live

In questi giorni l’abbiamo vista sul palco di Battiti Live, la più importante manifestazione musicale italiana, che va in onda in queste settimane su Italia 1. Ebbene, sul palco di Battiti Live però oltre ad aver visto Elisabetta Gregoraci come conduttrice, abbiamo avuto modo di vedere anche Tommaso Stanzani. Si tratta di una ex conoscenza di Amici di Maria De Filippi, visto che ha preso parte al programma come ballerino. Il giovane in queste settimane è apparso in diverse occasioni al fianco di Elisabetta Gregoraci, ma fuori dal palco. Il motivo? Il noto ballerino di Amici di Maria De Filippi è infatti il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi ed in diverse occasioni i due ex gieffini sono stati insieme in resort di grande lusso ed anche in barca.

Tommaso Stanzani al fianco di Elisabetta, confessa un suo segreto

A parlare in queste ore è stato proprio lui Tommaso, il quale ha raccontato di essere stato direttamente contattato dalla produzione di Battiti Live dopo la fine del programma Amici di Maria De Filippi. Inizialmente però il giovane, che ha soltanto 20 anni aveva deciso di declinare l’invito. Da li a breve si sarebbe dovuto sottoporre all’esame di maturità. Poi avrebbe deciso di accettare, proprio perché le registrazioni del programma, pare che avvenissero in tempi differenti rispetto a quelli che erano i suoi impegni a scuola. Tommaso Stanzani così non si è lasciato prendere dal panico ed ha iniziato le registrazioni del programma. Va detto che a distanza di un po’ di tempo, il ballerino ha voluto parlare di questa sua esperienza al fianco di Elisabetta Gregoraci. “Elisabetta è bravissima, molto spontanea e vera. Io credo che abbia l’energia di una calamita. Quando inizia a parlare rimani incantato”. Queste le dichiarazioni di Tommaso su Elisabetta.

La storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Stanzani

Il ballerino è quindi il fidanzato di Tommaso Zorzi e pare che i due si siano conosciuti grazie a Maria De Filippi. La loro storia ormai è ufficiale ed entrambi non si nascondono più.