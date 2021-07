elisabetta-gregoraci-‘umiliata’-sul-palco.-la-battuta-al-veleno-la-ghiaccia:-non-finisce-qui

Episodio piuttosto particolare che ha coinvolto Elisabetta Gregoraci nel corso della sua ultima apparizione: una battuta la imbarazza.

Un’estate davvero a tutta, quella che si annuncia per Elisabetta Gregoraci, già protagonista sul web e non solo.

Elisabetta Gregoraci (foto da profilo ufficiale Instagram)

La popolare showgirl calabrese ha già lasciato il segno su Instagram, come sempre del resto, con i suoi scatti. In più di un’occasione l’abbiamo ammirata in scatti davvero da urlo.

Immagini in costume sensazionali, che mostrano come il suo fascino rimanga sempre uguale nonostante il trascorrere del tempo. A 41 anni, Elisabetta è ancora in splendida forma, altroché. E i suoi fan non aspettano altro che nuove foto per sognare a occhi aperti.

Alcuni degli scatti più recenti vengono, non a caso, dalla Puglia. Elisabetta è infatti impegnata nella nuova edizione di ‘Battiti Live’. Causa pandemia, la kermesse musicale di svolgerà tutta nel castello aragonese di Otranto.

Un’esperienza che ha abbracciato, come già in precedenza, con grande emozione. Ma che nella recente puntata l’ha vista alle prese con un notevole momento di imbarazzo sul palco.

Elisabetta Gregoraci, tensione con Alan Palmieri: la replica della showgirl calabrese

A crearle qualche problema, una battuta del co-conduttore Alan Palmieri, cui Elisabetta però ha prontamente risposto per le rime.

In occasione della presentazione in scena del rapper Mr. Rain, Palmieri ha ricordato infatti le voci relative a un presunto flirt tra il cantante e la Gregoraci. Voci che erano emerse durante la partecipazione di lei al GF Vip e che Palmieri ha commentato così:

C’è stato un po’ di gossip tempo fa…dai, ne approfittiamo per chiarire le cose.

Una battuta che però Elisabetta non ha assolutamente gradito e a cui ha replicato con una certa freddezza:

Io sono una sua fan e amo le sue canzoni. Ma ho detto solo questo all’interno della casa del GF. E’ successa l’apoteosi, mi dispiace per lui.

Il tentativo di sdrammatizzare di Palmieri non è poi andato a buon fine e una piccatissima Elisabetta lo ha ‘minacciato’:

Visto che hai tirato fuori questa cosa, chi la fa l’aspetti!

LEGGI ANCHE —> Federico Chiesa, la fidanzata del bomber azzurro è pronta per il grande passo

LEGGI ANCHE —> Sapete cosa faceva Paola Ferrari prima di diventare giornalista? Neanche ve lo immaginate

Come andrà a finire? Ci sarà ‘guerra’ tra i due conduttori o tornerà il sereno? Non resta che seguire le prossime puntate per scoprirlo.