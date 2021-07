elisabetta-gregoraci:-“voglio-ancora-bene-a-flavio-briatore”,-parole-inaspettate

Elisabetta Gregoraci, le sue parole inaspettate: “Io e Flavio Briatore ci vogliamo bene”

Tra le tante protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che si sono contraddistinte, c’è sicuramente Elisabetta Gregoraci, tornata in auge grazie alla sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli (fidanzatosi poi con Giulia Salemi). Ma nella vita di Elisabetta Gregoraci c’è e ci sarà sempre lo spazio necessario per un bene immenso verso il suo ex Flavio Briatore dal quale ha avuto l’amore della sua vita, ovvero suo figlio. Proprio su Briatore ha voluto esprimere delle parole inaspettate, come riporta il settimanale DiPiù Tv: “Io e Flavio restiamo una famiglia e ci vogliamo bene”,

Elisabetta Gregoraci si sbilancia sull’amore: “Lo sto ancora cercando”

Ma una bella donna come Elisabetta Gregoraci, indipendente, passionale e piena di risorse, come può essere ancora single? “L’amore lo sto ancora cercando perché voglio sentire le farfalle nello stomaco”, come riporta il settimanale DiPiù Tv. Basti pensare alla pletora di corteggiatori che le inviano mazzi di rose rosse, così come al giovane Pierpaolo Pretelli che si è invaghito di lei nella casa più spiata d’Italia (quella del Grande Fratello Vip). Nel frattempo ha ribadito che vuole bene a Flavio Briatore e che insieme, nonostante siano separati, sono ancora una famiglia a tutti gli effetti.

Battiti Live, Elisabetta Gregoraci ricorda: “Ci sono progetti e proposte lavorative”

Martedì 13 luglio andrà in onda una nuova puntata di Battiti Live su Italia1 in prima serata (21.20) con la conduzione di Elisabetta Gregoraci insieme ad Alan Palmieri. “Mi sento come a casa” ha confessato la conduttrice e showgirl. Ma per Elisabetta Gregoraci potrebbero essere altri “progetti e proposte lavorative” soprattutto dopo il successo ottenuto con il GF Vip (su cui si è sfogata).