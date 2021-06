Tramite il profilo Instagram di Elisabetta Simone, spuntano foto del passato della tronista: com’era prima di Uomini e Donne?

Elisabetta Simone è stata una delle dame più interessanti dell’ultima edizione di Uomini e Donne Trono Over. La trentacinquenne ha ispirato la simpatia del pubblico dopo aver intrapreso una relazione piuttosto seria con l’imprenditore milanese Luca Cenerelli. Sembrava che i due fossero destinati a lasciare la trasmissione da coppia, ma qualcosa è andato storto. Alla fine del programma, infatti, Elisabetta ha fatto intendere di non avere più intenzione di continuare la frequentazione con il cavaliere.

A quanto pare, dopo delle settimane di intensa frequentazione, lui sarebbe sparito senza dare alcuna spiegazione. Un comportamento che ha fatto imbufalire Elisabetta al punto da condurla a mettere una pietra sopra sul possibile fidanzamento. Nell’ultima puntata la dama non ha utilizzato parole lusinghiere nei confronti di Luca, il quale a sua volta l’accusava di aver intrapreso delle nuove frequentazioni, sottintendendo che quella decisione potesse essere legata a nuovi interessi.

Elisabetta e Luca beccati insieme per le vie di Milano

I telespettatori del programma erano dunque convinti che non ci fossero speranze per la coppia, anche perché la dama in una successiva intervista concessa al Magazine di ‘Uomini e Donne aveva ribadito il concetto con assoluta chiarezza: “Non voglio più avere niente a che fare con lui”. Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni, ma che potevano essere frutto di risentimento dopo la delusione provata nelle settimane precedenti.

In amore, infatti, non si può essere certi di nulla e non è escluso che Luca sia stato in grado di farle cambiare idea o che alla fine Elisabetta abbia capito di provare ancora qualcosa per lui. Qualche giorno fa i due sono stati beccati a passeggiare per le vie di Milano mano nella mano. Secondo i rumor la coppia aveva atteggiamenti inequivocabili e quindi l’ipotesi più concreta e che possano aver trovato il modo di chiarire. I maligni pensano addirittura che Luca e Elisabetta abbiano mentito davanti alle telecamere per convenienza ed in realtà la crisi non ci sarebbe mai stata, ma a quale fine?

Elisabetta Simone, le foto del passato: com’era prima di approdare a Uomini e Donne?

Nessuno dei due ha voluto commentare le foto e le indiscrezioni uscite recentemente, preferendo che il tutto si possa sgonfiare con il passare del tempo. D’altronde il fatto che siano usciti insieme non significa che sono una coppia, magari si sono visti per parlare e chiarire e si tratta solo di un primo tentativo di riappacificazione. In attesa di nuove sulla loro relazione, il web analizza il profilo della dama e osserva con attenzione il cambiamento fatto dalla 35enne in questi anni.

Basta osservare le foto di uno o due anni fa per notare un cambiamento importante nel look della protagonista del dating show. In uno di questi scatti la si vede con i cappelli ricci e scuri ma con la consueta attenzione per i dettagli. Mettendo a confronto una foto attuale la differenza tra prima e dopo è quasi impressionante. E voi cosa ne pensate? Meglio prima o adesso?