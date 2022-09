Elise Christie in lista tra le ragazze italiane su OnlyFans

Elise Christie ha voluto dare una svolta erotica alla sua carriera, sbarcando su OnlyFans. La campionessa del mondo pensa solo alle Olimpiadi.

Gli anni passano, e le occasioni di competere ad altissimi livelli diventano sempre più rare e difficili da raggiungere. Ne sa qualcosa Elise Christie, campionessa del pattinaggio sul ghiaccio britannico che a 32 anni ha deciso di rimettersi in gioco per togliersi ancora delle soddisfazioni. L’atleta scozzese infatti ha un sogno, quello di partecipare alle prossime Olimpiadi invernali in programma in Italia. Pur di farcela, Elise Christie ha deciso di ricorrere ad uno speciale “stratagemma”, seguendo le orme anche di altre celebrità dello sport.

The world is a tough place, especially when you’re trying to do something incredible. Unfortunately not everyone who works hard succeeds right away, and just because you give it your all it doesn’t mean that your dreams will come true. But it doesn’t mean you shouldn’t try. #1 pic.twitter.com/aNTxNoIuUF — Elise christie (@Elise_Christie) February 24, 2018

La pluricampionessa scozzese (3 volte ha vinto il titolo mondiale nello short track, con tantissime affermazioni anche a livello di campionati Europei) ha gareggiato in carriera in tre edizioni delle Olimpiadi senza mai vincere una medaglia. Purtroppo la pressione per la posta in palio le ha giocato spesso un brutto scherzo, e sono arrivate così cadute e delusioni cocenti. In occasione poi dei Giochi di Pechino, un infortunio ai legamenti della caviglia dopo un incidente sembrava aver spento definitivamente i suoi sogni, con il successivo annuncio del ritiro.

Poco dopo però il dietrofront, con la voglia di concedersi un’ultima chance olimpica in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina nel 2026. Proprio per questo Elise Christie si è data da fare per finanziare gli allenamenti: prima ha lavorato in una pizzeria e in un’azienda di curry, prendendo in considerazione anche la possibilità di trasferirsi all’estero per concentrarsi meglio sul suo rendimento. D’altronde la campionessa ha trovato grande stimolo nei messaggi dei tanti tifosi che su Twitter l’hanno invitata a non mollare e continuare a gareggiare.

LEGGI ANCHE

Incontri di MMA sulla sabbia, il video è di violenza barbara: finire a faccia in giù è la fine

In un’intervista dei mesi scorsi infatti dichiarò: “Pattinerò ancora per la Gran Bretagna, ma mi allenerò da qualche altra parte e mi concentrerò solo sulle distanze sprint. Non sarà facile. Non ho le risorse per questo in questo momento”. Adesso la 32enne ha trovato il modo per mettere da parte un po’ di soldi, come? Aprendo un profilo su OnlyFans, ovvero la piattaforma che offre un servizio di intrattenimento con i creatori che mettono a disposizione i propri contenuti dietro pagamento di un abbonamento/iscrizione.

Il profilo di Elise Christie su OnlyFans

Ecco dunque che Elise Christie ha deciso di sbarcare sul sito, mettendo a disposizione di chi si iscrive al suo canale, foto hot. L’annuncio è arrivato sul suo profilo Instagram, con il link che rimanda a OnlyFans. Alcuni scatti sono stati già divulgati per invitare i fans ad iscriversi e mostrano la pattinatrice in lingerie nera. Gli stessi sono stati condivisi anche dalla sua amica ed ex atleta Sarah Lindsay. Uno dei primi messaggi della scozzese su OnlyFans recita: “Quanti iscritti per una foto di pattinaggio in topless?”. A che prezzo? Per iscriversi al suo canale serve un abbonamento da 12 dollari al mese. Così segue le orme della tennista Ashley Harkleroad.

Fonte: https://www.fanpage.it/sport/altri-sport/vuole-le-olimpiadi-di-milano-cortina-ma-non-ha-i-soldi-la-campionessa-vende-foto-sexy-su-onlyfans/

https://www.fanpage.it/