Elite, manca pochissimo alla quarta stagione: annunciata una clamorosa novità in arrivo, che sorpresa

Elite 4, manca pochissimo ai nuovi episodi: pochissime ore fa, però, è stata annunciata una sorpresa fantastica, che notizia!

Elite 4, manca pochissimo: annunciata una sorpresa da brividi. Fonte Foto: Instagram

Reggetevi forte: è in arrivo Elite 4! Dopo il clamoroso finale della terza stagione, che non solo ha visto la morte di Polo, ma anche la colpevolezza di Lu, ci attendono dei nuovi ed incredibili nuovi episodi. La messa in onda della prima puntata della quarta stagione, come sappiamo, andrà in onda il 18 Giugno. Insomma, manca davvero pochissimo! Le “sorprese”, però, non sono affatto finite qui. Pochissime ore fa, attraverso il canale social di Netflix, è stato dato un annuncio davvero fantastico. E che, senza alcun dubbio, ha reso felici ed entusiasti tutti gli appassionati delle avventure dei liceali di Las Encinas.

Attivate il countdown, carissimi lettori di Sologossip e telespettatori di Elite: è stata annunciato una sorpresa davvero clamorosa. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo noi!

Elite 4, annunciata una sorpresa straordinaria: accadrà a giorni, che notizia!

Una cosa è certa: questo Elite 4 sarà ricco di incredibili colpi di scena. Dopo l’addio a Nadia, Lu e Carla e il benvenuto a nuovissimi e sorprendenti personaggi, cresce sempre di più l’attesa per la messa in onda di questa nuovi episodi. State tranquilli: non manca moltissimo! In attesa, però, vi deliziamo con una notizia davvero fantastica. A renderla nota, come dicevamo precedentemente, è stato proprio il canale Instagram ufficiale di Netflix.

La sorpresa in arrivo, vi assicuriamo, è davvero fantastica. Ed è proprio per questo motivo che, in un vero e proprio batter baleno, ha reso pazzi di gioia tutti i suoi sostenitori. Di che cosa parliamo? Date uno sguardo qui:

Davvero da brividi, vero? Vi diamo qualche piccolo indizio, però:

Fonte Foto: Instagram

A partire dal 14 Giugno fino al 17, quindi, potremmo assistere alla messa in onda delle breve storie di ciascun protagonista di Elite. Un modo, quindi, per “salutare” i vecchi personaggi e dare il benvenuto ai nuovi. Un’idea fantastica, quindi. Noi non vediamo l’ora. Voi?