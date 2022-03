Elizabeth II : ces images qui rassurent sur son état de santé

C’est reparti ! L’épidémie de Covid-19 est toujours très présente dans le monde et notamment au Royaume-Uni. Le 10 février dernier, la famille royale britannique a annoncé que le prince Charles a été testé positif au virus. Il était également précisé qu’il avait été en contact avec sa mère deux jours plus tôt. Ainsi, c’est sans surprise que, quelques jours plus tard, c’est Elizabeth II qui a été testée positive au Covid-19. L’état de santé de la souveraine inquiète puisqu’elle est âgée de 95 ans. Toutefois, deux photos partagées par Lizzie Robinson, une journaliste royale, sur son compte Twitter ce mardi 1er mars ont rapidement rassuré les Britanniques. Sur celle-ci, on peut la découvrir lors de deux rencontres virtuelles qu’elle a eues successivement. Toutes deux se sont déroulées avec les nouveaux ambassadeurs du Tchad, Kedella Younous Hamidi, et d’Andorre, Carles Jordana Madero. Alors qu’ils se trouvaient au château de Buckingham, la reine d’Angleterre, de son côté, n’était pas présente physiquement. En effet, elle était au château de Windsor et a donc pu discuter avec eux en visioconférence sur l’ordinateur. Pour l’occasion, elle avait opté pour une robe unie verte, l’une des trois couleurs du Pays de Galles. Il s’agit du jour de la Saint-David, la fête nationale galloise et ce choix de couleur n’est donc certainement pas un hasard. Deux clichés qui laissent penser que l’état de santé de la souveraine s’améliore.

Ils sont inquiets. Depuis plusieurs mois, l’état de santé d’Elizabeth II est au centre de l’attention. La souveraine a enchaîné les annulations et le palais de Buckingham avait tenté d’être rassurant. “Sa Majesté continue à exercer des tâches légères. Aucun autre engagement n’est prévu pour cette semaine”, était-il précisé. Selon les informations publiées par le Daily Mail il y a quelques jours, la reine d’Angleterre n’aurait souffert que d’une “forme légère du Covid-19, s’apparentant à un rhume“, était-il indiqué. Par la suite, le tabloïd avait ajouté que c’est “essentiellement parce qu’elle était enrouée qu’elle n’aurait pas tenu les engagements prévus en vidéo“. Bien entourée, il semblerait que Elizabeth II aille beaucoup mieux. Le journal a également révélé qu’elle était en présence de deux de ses petits-enfants et quatre de ses arrière-petits-enfants ce dimanche après-midi. En effet, elle a retrouvé son petit-fils le prince William, l’épouse de celui-ci Kate Middleton et leurs trois enfants, les princes George (8 ans et demi) et Louis (3 ans et demi) et la princesse Charlotte (6 ans et demi), ainsi que la princesse Beatrice d’York et sa fille, Sienna Mapelli Mozzi, âgée de 5 mois. Un moment que tous ont passé à Frogmore House, l’une des résidences du domaine de Windsor, situé à un kilomètre de son château. Nul doute que ces retrouvailles ont été très bénéfiques pour la souveraine, qui a pu profiter d’un moment en famille.

The Queen has been seen for the first time since she tested positive for Covid. She was feeling well enough to carry out two virtual audiences from Windsor Castle today with the Ambassadors of Andorra and Chad. ( @VictoriaJonesPA) pic.twitter.com/OaS6Y1txOT — Lizzie Robinson (@LizzieITV) March 1, 2022

Elizabeth II : quel évènement a-t-elle récemment annulé ?

Il y a quelques jours, le palais de Buckingham a annoncé que la “réception diplomatique prévue mercredi au château de Windsor a été annulée”, pouvait-on d’abord lire. Celle-ci était prévue pour le 2 mars et c’est la cheffe de la diplomatie Liz Truss qui l’a conseillé à Elizabeth II. “La reine a accepté l’avis de la ministre des Affaires étrangères selon lequel la réception diplomatique prévue à Windsor le mercredi 2 mars devait être reportée“, est-il précisé dans un communiqué. Toutefois, aucune raison n’a été donnée pour justifier cette décision, ce qui a rapidement accentué l’inquiétude autour de l’état de santé de la reine.

