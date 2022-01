Elle donne la vie à des jumelles après 16 fausses couches

Après 16 fausses couches, Emma White, Britannique de 38 ans, a donné la vie à des jumelles à l’automne 2021.

Un véritable miracle de la vie. Le 2 octobre 2021, Emma White, 38 ans, a donné naissance à deux merveilleuses petites filles : Aurora Azalea et Ophelia Lili. Pourtant, rien ne destinait cette jeune britannique, déjà maman d’une petite fille Molly Rose, 12 ans, à ravoir des enfants. En effet, au cours de sa vie, Emma a souffert de 16 interruptions spontanées de grossesse. “Mes fausses-couches ont commencé lorsque je n’étais qu’une adolescente, confie-t-elle au Daily Mirror. J’en ai eu 16, toutes avant neuf semaines. C’était absolument terrible.”

Pour cette raison, Emma avait décidé de ne plus essayer de procréer. Mais tout a changé lorsqu’elle a fait la connaissance de Joe. Âgé de 41 ans, celui-ci lui a redonné le goût de la maternité. “J’ai rencontré Joe et il m’a dit tout de suite qu’il voulait des enfants. Je lui ai dit non. Mais deux semaines plus tard, j’étais si heureuse, amoureuse et à l’aise que tout ce à quoi je pensais, c’était à ce qu’il me fasse des bébés !” Malheureusement, ce nouvel amour n’a pas fait disparaître les problèmes de fertilité de la jeune Anglaise. Fin 2020, cette dernière est tombée enceinte de jumeaux mais les a perdus après seulement six semaines de grossesse. “Lorsque j’ai perdu les jumeaux, je savais que c’était fini. Je ne pouvais plus vivre ça. Joe a totalement compris.”

“On m’a dit que la grossesse était vraisemblablement finie”

Mais contre toute attente, Emma est retombée enceinte le mois suivant. Le début d’une longue et périlleuse aventure… “Je vérifiais les toilettes à chaque fois que j’y allais. J’avais peur d’y aller, peur de tousser, peur à chaque fois que j’avais mal quelque part”, se souvient-elle. À six semaines de grossesse, ses peurs se sont réalisées. Souffrant d’importants saignements, Emma a été admise à l’hôpital pour femmes de Liverpool où elle a passé une échographie. “Je suis entrée, je me suis allongée et le médecin n’a pas tourné l’écran vers moi. J’avais vécu ça tellement de fois que je savais qu’on allait m’annoncer de mauvaises nouvelles.” À sa grande surprise, Emma n’a pas appris la terrible nouvelle qu’elle attendait. Au contraire, les médecins lui ont annoncé qu’elle attendait des quadruplés. Elle dut toutefois subir une opération pour déboucher l’une de ses trompes de Fallope. “J’étais choquée. Je n’arrivais pas à croire que l’on m’envoyait dans une clinique pour naissances multiples.”

Emma n’était toutefois pas au bout de ses peines. Trois semaines plus tard, à neuf mois de grossesse, la jeune femme a une nouvelle fois constaté d’abondants saignements et “senti quelque chose tomber” en se levant. À l’hôpital, les médecins lui ont alors annoncé que sa grossesse s’était interrompue. “On m’a dit que la grossesse était vraisemblablement finie. Je savais qu’ils avaient raison, j’avais vu les bébés de mes propres yeux. Je savais qu’ils n’étaient plus là.”

Un rêve prémonitoire

Mais elle se trompait et elle l’apprit de la plus curieuses des manières. Une nuit, Emma fit un rêve dans lequel son défunt grand-père, David, lui disait qu’elle était toujours enceinte. “Mon grand-père est mort lorsque j’avais quatre ans et je n’avais jamais fait ce genre de rêves. J’ai attrapé un doppler, l’ai approché de mon estomac et j’ai écouté. J’ai alors entendu quelque chose.” Après une échographie, Emma a découvert que deux de ses bébés avaient survécu. Dans chacune des paires de jumeaux qu’elle attendait, l’un avait absorbé l’autre. Un phénomène appelé lyse de jumeau, ou jumeau évanescent. Finalement, Emma est parvenue à mener sa grosse – presque – terme. À 37 semaines, elle a donné naissance à Aurora Azalea et Ophelia Lili, de merveilleux petits rainbow babies qui font le bonheur de leur famille. “J’aime être maman de jumelles. Ce n’est pas pour tout le monde, mais je chéris chaque jour qui passe. Ça m’a toujours l’air d’être un miracle et les filles ont maintenant 3 mois. Je veux que toutes les mamans sachent qu’il n’y a pas de honte à ça (faire une fausse couche, ndlr). Nous sommes si nombreuses à souffrir, à être terrifiées chaque fois que l’on tombe enceinte. J’espère que mon histoire donnera de l’espoir”, conclut-elle.