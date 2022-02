“Elle est mal placée” : Magali Berdah règle ses comptes avec Karine Lemarchand dans TPMP

Des propos qui ne passent pas… Jeudi 10 février 2022, les chroniqueurs des Grosses Têtes s’en étaient pris à Magali Berdah et à son émission politique. Alors que Jean-Luc Reichmann avait estimé qu’elle avait “pompé le concept de Karine Le Marchand” en se lançant dans l’interview politique, l’animatrice de L’amour est dans le pré avait lancé : “Je pense qu’elle a pompé d’autres personnes, mais pas moi…“ Choqué, c’est sur le plateau de Touche pas à mon poste que Benjamin Castaldi a apporté son soutien à son amie. “Imaginez qu’un garçon ait dit ça, ça aurait provoqué un scandale sur les réseaux etc. C’est une double-attaque. Elle pense que parce que Magali a une image un peu superficielle, elle n’a pas le droit de s’exprimer (…) C’est absolument scandaleux, c’est du mépris, ça me choque profondément et c’est vrai que dire à une femme ‘elle a pompé’, excusez-moi, mais c’est d’une violence extrême !“, a-t-il assuré.

Attristée, Magali Berdah a dévoilé : “Ça me fait de la peine parce que c’est gratuit. Me faire attaquer, j’ai l’habitude, ça ne me dérange pas, c’est le jeu et c’est pas grave, les critiques sont constructives. Ils ont commencé à dire : ‘Elle fait pitié.’ Ils ont été particulièrement violents et méchants et puis je ne trouvais pas ça drôle. Je suis maman, j’ai trois enfants… Il faut respecter !“, avant d’ajouter : “Venant d’une femme, comme ça… Surtout qu’elle est mal placée parce que quand elle a eu des problèmes ou qu’elle s’est sentie attaquée pour rien. Par exemple, elle a eu un problème avec Kelly, où elle s’est senti attaquée (…) On aurait dit ça d’elle ici, avec tout le bordel qu’elle a fait quand il y a eu l’histoire de Matthieu, bah elle aurait déposé une plainte !” Alors que Géraldine Maillet a dénoncé des propos “sexistes et dégueulasses” de la part de Karine Le Marchand, Gilles Verdez a assuré que l’animatrice était “vulgaire.“

“Ce n’est pas drôle (…) Il faut respecter” Karine Lemarchand s’en prend à @MagaliBerdah, elle lui répond en direct dans #TPMP ! pic.twitter.com/l0adZThwoA — TPMP (@TPMP) February 15, 2022

Kelly Vedovelli : “C’est de la jalousie mal placée”

Alors qu’elle a déjà eu une altercation avec Karine Le Marchand, Kelly Vedovelli a assuré : “On commence au fur et à mesure à voir le vrai visage de Karine Le Marchand. Ça me fait plaisir parce qu’on entend beaucoup de choses en off, mais là au moins elle le montre d’elle-même. Je trouve ça plutôt chouette. Je trouve que c’est un peu une guerre de dame de 40 ans. C’est de la jalousie mal placée. C’est montrer un peu son aigreur et son malheur envers une femme qui est heureuse et épanouie de faire son travail.“

Magali Berdah © C8

