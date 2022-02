“Elle fait pitié” : Magali Berdah sévèrement taclée par Les Grosses Têtes

Magali Berdah a dû avoir les oreilles qui sifflent… Ce jeudi 10 février, la bande des Grosses têtes s’est violemment payé la papesse de la télé-réalité française. La raison ? Les interviews politiques qu’elle diffuse sur son compte YouTube. “C’est une philosophe”, a d’abord plaisanté Sébastien Thoen, avant que Fabrice ne lance : “Elle fait pitié !” Nouvel arrivé sur RTL, Jean-Luc Reichmann a estimé qu’avec ce concept, Magali Berdah avait “pompé Karine Le Marchand”. Un avis que ne partage pas l’animatrice d’Une ambition intime. “Je pense qu’elle a pompé d’autres personnes mais pas moi”, a-t-elle lancé dans les Grosses têtes. Les critiques, Magali Berdah ne les écoute pas. Avec un million d’abonnés sur YouTube, elle est heureuse de pouvoir interviewer les candidats à l’élection présidentielle.

Les deux premières vidéos, réalisées avec Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, ont dépassé au total les 700.000 vues. “Je ne connaissais pas, je ne m’intéressais pas du tout à la politique, a-t-elle confié sur le plateau d’Apolline matin ce jeudi 10 février. J’ai rencontré des bonnes personnes, des gens qui m’ont paru accessibles, qui m’ont fait réaliser qu’il y avait peut-être des priorités dans la vie. On a eu une année un peu compliquée, je me suis un peu remise en question. Je me suis dit qu’il y avait peut-être des choses à faire avec mes réseaux sociaux, en plus de mon business.” Si elle a décidé de lancer cette émission, c’est parce qu’elle veut que les jeunes aillent voter : “Il faut voter, on a ce droit, il faut le prendre”.

Magali Berdah va interroger Anne Hidalgo

“On ne peut pas se plaindre. On a vécu une crise qui a été très longue et très dure. Je pense qu’il faut qu’on s’y mette. Je voudrais connaître la personne pour qui je vais voter. C’est un challenge pour moi, à 40 ans, de me dire que je vais aller voter. Il est temps, c’est déjà tard”, a-t-elle poursuivi, expliquant ne pas avoir voté pour une élection présidentielle depuis longtemps. Magali Berdah, qui se dit “pas cultivée en politique”, estime que “le président doit savoir parler aux gens” : “Je pense qu’ils ne savent pas vraiment faire. Avec mes vidéos, on leur donne le moyen de nous parler. Il ne faut pas mépriser les gens qui, comme nous, ne comprennent pas. Je ne vais pas refaire des études pour pouvoir aller voter”. Après les candidats de Reconquête ! et de La France Insoumise, Magali Berdah recevra celle du Parti socialiste, Anne Hidalgo.

