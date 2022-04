Elle trouve son petit ami dans leur lit avec une autre femme et décide de tout de même s’y coucher

Taylor Dunham rentrait chez après une longue journée de travail de 16 heures. Tout ce qu’elle voulait était de se jeter dans son lit et d’avoir une bonne nuit de sommeil. C’est à peu près ce qui s’est passé sauf qu’en rentrant dans sa chambre, Taylor Dunham a surpris son petit ami de l’époque avec une autre femme dans leur propre lit, selon Daily Star. Dans ce genre de situation, on peut généralement s’attendre à une scène, mais cela n’a pas été le cas. Trop fatiguée pour se battre, Taylor Dunham a choisi une solution pour le moins pacifique.

Épuisée, elle n’avait plus la force ni la volonté de faire une scène. “J’ai sauté dans le lit avec eux et je leur ai demandé de finir ailleurs parce que j’étais trop fatiguée pour me battre“, a-t-elle écrit dans le clip qu’elle a partagé. L’histoire de Taylor Dunham est actuellement devenue virale sur Tik Tok et a été vue des millions de fois. Les utilisateurs de Tik Tok ont qualifié la réaction de Taylor Dunham de “coup de force” ultime, selon The Mirror dans son article du 9 avril 2022. Ils veulent également en savoir plus sur ce qui s’est passé après.

Elle a “dormi comme un bébé” dans le lit où elle a trouvé son petit ami avec une autre femme

Suite aux sollicitations de centaines d’utilisateurs, Taylor Dunham a donné d’autres détails sur la réaction de son ex-petit ami et de l’autre femme. “Je lui ai demandé de prendre ses bagages. Ils sont partis“, a-t-elle répondu, avant de préciser : “Maintenant, ils ont un enfant ensemble. Je m’en suis remise. Et j’ai dormi comme un bébé cette nuit-là.” “Ce n’est pas fou ! C’est un coup de force“, a commenté un utilisateur de Tik Tok. “Je parie que pendant une fraction de seconde, il a cru que vous vous joigniez à lui et qu’il était follement excité“, a commenté un autre.

Taylor Dunham © Tik Tok

Infidélité © Pixabay

